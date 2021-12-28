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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 28 » 08:51:31

Празднование Рождества и победа школьника на шоу «Україна має талант»: новостной дайджест

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Празднование Рождества и победа школьника на шоу «Україна має талант»: новостной дайджест

 Празднование Рождества, победа на шоу "Україна має талант" и проведение успешной трансплантации почки - подборка событий, которые произошли в Житомире 25-27 декабря.

Дайджест новостей на "Журнале Житомира" публикуется в первый рабочий день недели.
 

Рождество по григорианскому календарю


25 декабря верующие западного обряда праздновали Рождество Христово. В Житомире главные праздничные мероприятия прошли на улице Михайловской.

Там установили рождественский вертеп, с балконов зданий житомирян с Рождеством поздравляли мультипликационные герои.

В 18:00 на Михайловской состоялась общая молитва, а завершилось празднование пением колядок.




 

Фото: ЖГС
 

Новогодний трамвай


25 декабря в Житомире начал курсировать рождественско-новогодний трамвай, который украсили иллюминацией и шляпкой.

Кроме внешней иллюминации, в салоне трамвая раздается рождественско-новогодняя музыка.

Украшенный трамвай будет курсировать по улицам города в течение трех недель.

Фото: Суспільне
 

Украина имеет талант


В субботу, 25 декабря, состоялся финал талант-шоу "Україна має талант". Победу в шоу одержал 13-летний Артем Фесько из поселка Попельня Житомирской области.

У мальчика уникальный голос. Еще во время кастинга Артем ошеломил судей проекта исполнением арии Дивы Плавалагуны из культовой ленты "Пятый элемент".

В финале подросток очаровал всех, исполнив молитву Ave Maria. Победитель шоу получил 250 тысяч гривен.
 
 

Трансплантация почки


В Житомирской областной больнице им. Гербачевского провели успешную операцию по трансплантации почки.

В облсовете сообщили, что все затраты на трансплантацию, а это около 350-400 тыс. грн, покрывает Министерство здравоохранения Украины.

Фото: облсовет
Тэги: новостной дайджест
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