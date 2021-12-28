Празднование Рождества и победа школьника на шоу «Україна має талант»: новостной дайджест

Празднование Рождества, победа на шоу "Україна має талант" и проведение успешной трансплантации почки - подборка событий, которые произошли в Житомире 25-27 декабря.
Дайджест новостей на "Журнале Житомира
" публикуется в первый рабочий день недели.
Рождество по григорианскому календарю
25 декабря верующие западного обряда праздновали Рождество Христово. В Житомире главные праздничные мероприятия прошли на улице Михайловской.
Там установили рождественский вертеп, с балконов зданий житомирян с Рождеством поздравляли мультипликационные герои.
В 18:00 на Михайловской состоялась общая молитва, а завершилось празднование пением колядок.
Фото: ЖГС
Новогодний трамвай
25 декабря в Житомире начал курсировать рождественско-новогодний трамвай
, который украсили иллюминацией и шляпкой.
Кроме внешней иллюминации, в салоне трамвая раздается рождественско-новогодняя музыка.
Украшенный трамвай будет курсировать по улицам города в течение трех недель.
Фото: Суспільне
Украина имеет талант
В субботу, 25 декабря, состоялся финал талант-шоу "Україна має талант". Победу в шоу одержал 13-летний Артем Фесько из поселка Попельня Житомирской области.
У мальчика уникальный голос. Еще во время кастинга Артем ошеломил судей проекта исполнением арии Дивы Плавалагуны из культовой ленты "Пятый элемент".
В финале подросток очаровал всех, исполнив молитву Ave Maria. Победитель шоу получил 250 тысяч гривен.
Трансплантация почки
В Житомирской областной больнице им. Гербачевского провели успешную операцию по трансплантации почки.
В облсовете сообщили
, что все затраты на трансплантацию, а это около 350-400 тыс. грн, покрывает Министерство здравоохранения Украины.
Фото: облсовет