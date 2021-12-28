С 1 января подорожает водоснабжение: какие цифры увидят в платежках житомиряне

Начиная с января 2022 года житомирянам придется больше платить за водоснабжение и водоотвод. Новые тарифы позволила ввести НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) для 45 водоканалов, в том числе и для КП "Житомирводоканал",
Об этом сообщается в соответствующем решении НКРЭКУ от 22 декабря
.
"Установить Коммунальному предприятию "Житомирводоканал" Житомирского городского совета тарифы со структурой, приведенной в приложении к этому постановлению: на централизованное водоснабжение – 15,22 грн за 1 куб. м (без налога на добавленную стоимость); на централизованный водоотвод – 16,06 грн за 1 куб. м (без налога на добавленную стоимость)"
, – говорится в документе.
Новые тарифы на воду
С учетом НДС новый тариф на централизованное водоснабжение составит 18,26 грн
, а на централизованный водоотвод – 19,27 грн
.
В настоящее время тариф составляет 13,76 грн и 15,68 грн соответственно. Следовательно, водоснабжение подорожает на 32,7%
. Тариф по водоотводу вырастет на 19,98%
.
Постановление вступает в силу 1 января 2022 года.