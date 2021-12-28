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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 28 » 09:48:15

С 1 января подорожает водоснабжение: какие цифры увидят в платежках житомиряне

Сегодня, 09:48:55 921 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 1 января подорожает водоснабжение: какие цифры увидят в платежках житомиряне

 Начиная с января 2022 года житомирянам придется больше платить за водоснабжение и водоотвод. Новые тарифы позволила ввести НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) для 45 водоканалов, в том числе и для КП "Житомирводоканал", 

Об этом сообщается в соответствующем решении НКРЭКУ от 22 декабря.

"Установить Коммунальному предприятию "Житомирводоканал" Житомирского городского совета тарифы со структурой, приведенной в приложении к этому постановлению: на централизованное водоснабжение – 15,22 грн за 1 куб. м (без налога на добавленную стоимость); на централизованный водоотвод – 16,06 грн за 1 куб. м (без налога на добавленную стоимость)", – говорится в документе.
 

Новые тарифы на воду


С учетом НДС новый тариф на централизованное водоснабжение составит 18,26 грн, а на централизованный водоотвод – 19,27 грн.

В настоящее время тариф составляет 13,76 грн и 15,68 грн соответственно. Следовательно, водоснабжение подорожает на 32,7%. Тариф по водоотводу вырастет на 19,98%.

Постановление вступает в силу 1 января 2022 года.
Тэги: вода, водоканал, тарифы, Житомир
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Комментариев: 6
melan
1 melan (melan)   • 10:13:07, Сегодня [Материал]

Ура товарищи!!!!
spirinoff
2 Вася Пупкин (spirinoff)   • 11:11:02, Сегодня [Материал]

Це перемога! Слава революции гидности
DomA
3 Владимир (DomA)   • 11:55:22, Сегодня [Материал]

Бо не треба було річку заси...ти! Отримали штрафи, платіті!!
Irop
4 Омельчук Ігор (Irop)   • 12:45:03, Сегодня [Материал]

епоха бідності скінчилася. а богаті можуть і більше платити
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 13:04:11, Сегодня [Материал]

ну и где Сухомлин
почему активисты до сих пор не выламывают двери содоканала?
lg2013
6 lg (lg2013)   • 14:20:45, Сегодня [Материал]

Понавибирали клоунів у всі ради, бо тому скучно стало, той від війни втомився, тому аби не бариги.
Якби ж тільки ціна на воду зросла. Все дорожчає без міри. Одні наробили, а дістається всім.
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