Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Спорт. ФК «Полесье» расторг контракт с основным голкипером и подписал первого новичка - 28 Декабря 2021