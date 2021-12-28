ФК «Полесье» расторг контракт с основным голкипером и подписал первого новичка

В зимнее межсезонье футбольный клуб "Полесье" проводит активную трансферную компанию. Клуб досрочно прекратил сотрудничество с двумя игроками, а также подписал одного новичка.
Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба, состав житомирян покинули основной голкипер Заури Махарадзе и полузащитник Игорь Чайковский.
"Во время зимнего перерыва расположение "полесских волков" покидают два футболиста. По решению руководства футбольного клуба "Полесье" команда досрочно прекращает сотрудничество с вратарем Заури Махарадзе и полузащитником Игорем Чайковским. Футбольный клуб "Полесье" благодарен игрокам за проделанную работу и желает дальнейших успехов карьере", - сообщается на Facebook-странице клуба.
Первым новичком "Полесья" в зимнее межсезонье стал Арсений Батагов. 19-летний полузащитник СК "Днепр-1" будет выступать за "полесских волков" на правах аренды до конца сезона.
Арсений Батагов также является игроком молодежной сборной Украины U-21.
Напомним, житомирское "Полесье" в последнем матче в 2021 году на домашнем стадионе проиграло "Подолью"
. Команда из Житомира находится на девятом месте в чемпионате.