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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Декабрь » 28 » 10:31:43

ФК «Полесье» расторг контракт с основным голкипером и подписал первого новичка

Сегодня, 10:31:19 406 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ФК «Полесье» расторг контракт с основным голкипером и подписал первого новичка

 В зимнее межсезонье футбольный клуб "Полесье" проводит активную трансферную компанию. Клуб досрочно прекратил сотрудничество с двумя игроками, а также подписал одного новичка.

Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба, состав житомирян покинули основной голкипер Заури Махарадзе и полузащитник Игорь Чайковский.
 

"Во время зимнего перерыва расположение "полесских волков" покидают два футболиста. По решению руководства футбольного клуба "Полесье" команда досрочно прекращает сотрудничество с вратарем Заури Махарадзе и полузащитником Игорем Чайковским. Футбольный клуб "Полесье" благодарен игрокам за проделанную работу и желает дальнейших успехов карьере", - сообщается на Facebook-странице клуба.




Первым новичком "Полесья" в зимнее межсезонье стал Арсений Батагов. 19-летний полузащитник СК "Днепр-1" будет выступать за "полесских волков" на правах аренды до конца сезона.

Арсений Батагов также является игроком молодежной сборной Украины U-21.



Напомним, житомирское "Полесье" в последнем матче в 2021 году на домашнем стадионе проиграло "Подолью". Команда из Житомира находится на девятом месте в чемпионате.
Тэги: ФК Полесье, футбол
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