Прибыль украинских банков за год выросла в полтора раза

Чистая прибыль всех банков в стране за январь-октябрь текущего года достигла 58,4 млрд грн. Это на 47% больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года. Тогда банкам удалось заработать 39,8 млрд грн. Об этом сообщает Опендатабот
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Отечественные банки с частным капиталом заработали в 2,5 раза больше, чем в прошлом году: 10,5 млрд грн. По темпу прироста чистой прибыли они обогнали банки с иностранным капиталом, которые за 10 месяцев этого года заработали в 1,8 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Самые прибыльные частные банки
Самыми прибыльными украинскими частными банками являются ПУМБ и Универсал банк, в состав которого также входит Monobank. Вместе они генерируют 60% прибыли всех банков с частным капиталом (6,3 млрд грн из 10,5 млрд грн).
Лидером с прибыли среди банков с иностранным капиталом остается Райффайзен Банк. За 10 месяцев 2021 года банк заработал 4 млрд грн – это 22% от всей прибыли банков с иностранным капиталом.
Тройка лидеров украинских банков по чистой прибыли
Частный ПУМБ, за 10 месяцев этого года заработавший 3,5 млрд грн, занял третье место, вытеснив МР-банк (экс-Сбербанк). Первое и второе места рейтинга удерживают ПриватБанк (23,8 млрд грн) и Райффайзен Банк (4 млрд грн).
Банки с государственной долей за 10 месяцев этого года увеличили свою прибыль всего на 17%. Но благодаря ПриватБанку они все еще остаются самыми прибыльными — на его долю приходится 41% прибыли всех банков Украины (23,8 млрд грн из 58,4 млрд грн).
Инфографика: Опендатабот