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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 28 » 12:25:29

Из-за потопа в центре Житомира образовались заторы. ФОТО

Сегодня, 12:25:29 975 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за потопа в центре Житомира образовались заторы. ФОТО

 В Житомире 28 декабря затопило перекресток улиц Киевская и Хлебная. Фото залитой водой дороги опубликовал в соцсети Леонид Шевчук.

Как отмечают очевидцы, из канализационных люков прямо посреди перекрестка бьет вода. Движение транспорта замедлено, на близлежащих улицах образовались заторы.

На месте аварии работают специалисты КП "Житомирводоканал".

По состоянию на 12:00 температура воздуха в Житомире – 3 градуса мороза. После выполнения ремонта на перекрестке может образоваться ледовая корка.



Фото Леонида Шевчука
Тэги: авария, потоп, Житомир, водоканал
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Комментариев: 4
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 13:07:40, Сегодня [Материал]

а возле новостроя Бориссоломоныча потоп толерантно не заметили
хотя там уже третий день хлещет....
Вано
3 Вано (Вано)   • 14:18:55, Сегодня [Материал]

Житомирские сайты всегда толерантно молчат про розенбл*дь.
HOUSE
2 Sergey (HOUSE)   • 13:12:10, Сегодня [Материал]

Ждем людей на коньках сегодня веречом,)
DomA
4 Владимир (DomA)   • 14:28:12, Сегодня [Материал]

цікаво, це якось повязано з подорожченням послуг водоканалу?
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