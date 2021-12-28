Из-за потопа в центре Житомира образовались заторы. ФОТО

В Житомире 28 декабря затопило перекресток улиц Киевская и Хлебная. Фото залитой водой дороги опубликовал в соцсети Леонид Шевчук.
Как отмечают очевидцы, из канализационных люков прямо посреди перекрестка бьет вода. Движение транспорта замедлено, на близлежащих улицах образовались заторы.
На месте аварии работают специалисты КП "Житомирводоканал".
По состоянию на 12:00 температура воздуха в Житомире – 3 градуса мороза. После выполнения ремонта на перекрестке может образоваться ледовая корка.
Фото Леонида Шевчука