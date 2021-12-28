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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 28 » 17:43:48

Плита стала водопроводным краном: горе-мастер оставил жителей бердичевской многоэтажки без газа

Вчера, 17:43:48 795 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Плита стала водопроводным краном: горе-мастер оставил жителей бердичевской многоэтажки без газа

 В Бердичеве 15 квартир многоэтажки остались без газа, потому что во время ремонта в квартире работники перепутали водопроводную трубу с газовой и затопили газовые сети.

Газа в квартирах нет с 27 декабря. На месте сейчас работают бригады "Житомиргаза", которые ликвидируют последствия аварии, сообщает "Суспільне".

Одна из жительниц многоэтажки Тамара рассказала, что как раз собралась греть пищу на плите, когда услышала журчание воды в газовых трубах. Перекрыв вентиль она вызвала аварийную службу. В настоящее время газ отключили во всем подъезде. Женщина говорит, что не имеет других приборов для приготовления пищи, поэтому просит соседей, чтобы те ей что-то приготовили.
 

"Вода начала журчать в газовых трубах – я сразу поняла, что ребята, которые делают ремонт, там что-то напутали. Сейчас газа нет. Вот соседка принесла мне картошки поесть, потому что даже чая нельзя сделать без газа", – говорит Тамара.


Владелица квартиры, в которой производят ремонт, Светлана Бендковская рассказала, что наняла для ремонта работников, которые, подключая газовую колонку, перепутали газовый и водопроводный шланги.
 

"Рабочий, который здесь работал, перепутал газовый и водяной шланги, и вот получилось, что наделали столько горя. Сама я здесь не живу, мне глава ОСМД позвонила по телефону и сказала, что такое произошло, после этого я и приехала", - говорит Светлана.


В настоящее время последствия аварии ликвидируют аварийные бригады "Житомиргаза" – работники откачивают воду из труб и снимают для проверки счетчики, которые также подтопили водой.
 
Тэги: газ, вода, Ремонт, Бердичев
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Комментариев: 1
Provocateur
1 Agent Provocateur (Provocateur)   • 18:13:10, Вчера [Материал]

Класика рукодупства.
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