Плита стала водопроводным краном: горе-мастер оставил жителей бердичевской многоэтажки без газа

"Вода начала журчать в газовых трубах – я сразу поняла, что ребята, которые делают ремонт, там что-то напутали. Сейчас газа нет. Вот соседка принесла мне картошки поесть, потому что даже чая нельзя сделать без газа", – говорит Тамара.

"Рабочий, который здесь работал, перепутал газовый и водяной шланги, и вот получилось, что наделали столько горя. Сама я здесь не живу, мне глава ОСМД позвонила по телефону и сказала, что такое произошло, после этого я и приехала", - говорит Светлана.