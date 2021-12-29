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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 29 » 08:33:50

В Житомирской области спасли редкую птицу, которая гнездится на Аляске. ФОТО

Сегодня, 08:33:50 837 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области спасли редкую птицу, которая гнездится на Аляске. ФОТО

 На Житомирщине в природном заповеднике "Древлянский" спасли гагару полярную. Эта птица является редкой в Украине и селится на Аляске и севере Европы. Об этом сообщает "Укринформ". 

Научный сотрудник заповедника "Древлянский" Светлана Шевченко рассказала, что птицу к ним привезли сотрудники газового хозяйства.
 

"Птица скользила, поэтому газовики решили, что ей нужна помощь и привезли её в заповедник. На самом же деле она не передвигается по суше, ибо это водоплавающий вид. Гагара полярная – редкая мигрирующая птица, которую встретить на Полесье – настоящее чудо", – отметила Шевченко.




По ее словам, сотрудники заповедника посоветовались с орнитологом Андреем Бокотеем, чтобы найти способ помочь гагаре полярной. Ученый отметил, что птица не выживет в домашних условиях, поэтому посоветовал выпустить ее в водоем, где не замерзает вода.
 

"Мы выпустили гагару полярную в водоем бывшей ГЭС, что в Рассоховском природоохранном научно-исследовательском отделении. Она в воде, которая является ее привычной средой, сразу ожила и чувствует себя комфортно", – добавила Шевченко.





Научный сотрудник отметила, что гагара полярная гнездится в арктических и субарктических зонах, частично на Аляске. В европейских странах ее можно встретить в Норвегии, Швеции, Финляндии, Шотландии.


 




Фото: природный заповедник "Древлянский"
Тэги: спасение, птица, Житомирщина, животные
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