В Житомирской области спасли редкую птицу, которая гнездится на Аляске. ФОТО

На Житомирщине в природном заповеднике "Древлянский" спасли гагару полярную. Эта птица является редкой в Украине и селится на Аляске и севере Европы. Об этом сообщает "Укринформ
".
Научный сотрудник заповедника "Древлянский" Светлана Шевченко рассказала, что птицу к ним привезли сотрудники газового хозяйства.
"Птица скользила, поэтому газовики решили, что ей нужна помощь и привезли её в заповедник. На самом же деле она не передвигается по суше, ибо это водоплавающий вид. Гагара полярная – редкая мигрирующая птица, которую встретить на Полесье – настоящее чудо", – отметила Шевченко.
По ее словам, сотрудники заповедника посоветовались с орнитологом Андреем Бокотеем, чтобы найти способ помочь гагаре полярной. Ученый отметил, что птица не выживет в домашних условиях, поэтому посоветовал выпустить ее в водоем, где не замерзает вода.
"Мы выпустили гагару полярную в водоем бывшей ГЭС, что в Рассоховском природоохранном научно-исследовательском отделении. Она в воде, которая является ее привычной средой, сразу ожила и чувствует себя комфортно", – добавила Шевченко.
Научный сотрудник отметила, что гагара полярная гнездится в арктических и субарктических зонах, частично на Аляске. В европейских странах ее можно встретить в Норвегии, Швеции, Финляндии, Шотландии.
Фото: природный заповедник "Древлянский"