Фекальный запах в воздухе: экологи сообщили о сбросе нечистот в реку Тетерев

В результате порыва канализационного коллектора КП "Житомирводокана" произошел сброс неочищенных стоков в реку Тетерев. Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Полесского округа.
Отмечается, что сброс состоялся 28 декабря около 12:00 в районе переулка Ивана Гонты.
"В результате порыва канализационного коллектора КП "Житомирводоканал" произошел сброс неочищенных сточных вод, который попадал в реку Тетерев. Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Полесского округа немедленно осуществлен выезд с целью фиксации данного события и отбора проб воды для проведения лабораторных исследований"
, - говорится в сообщении
.
По словам экологов, в месте сброса наблюдалась характерная для сточных вод неестественная окраска и чувствовался в воздухе фекальный запах.
"О дальнейшем развитии событий будем информировать дополнительно, а также осуществим расчет размера ущерб причиненного окружающей природной среде. Такие сбросы КП "Житомирводоканал" происходят систематически, их не останавливают ни миллионные убытки, ни вред, который ими наносится окружающей среде"
, - добавили в экологической инспекции Полесского округа.
Напомним, коммунальное предприятие "Житомирводоканал" 11 ноября осуществило сброс неочищенных стоков в реку Каменка
.