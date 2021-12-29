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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 29 » 08:55:25

Фекальный запах в воздухе: экологи сообщили о сбросе нечистот в реку Тетерев

Сегодня, 08:55:25 537 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Фекальный запах в воздухе: экологи сообщили о сбросе нечистот в реку Тетерев

 В результате порыва канализационного коллектора КП "Житомирводокана" произошел сброс неочищенных стоков в реку Тетерев. Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Полесского округа.

Отмечается, что сброс состоялся 28 декабря около 12:00 в районе переулка Ивана Гонты.

"В результате порыва канализационного коллектора КП "Житомирводоканал" произошел сброс неочищенных сточных вод, который попадал в реку Тетерев. Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Полесского округа немедленно осуществлен выезд с целью фиксации данного события и отбора проб воды для проведения лабораторных исследований", - говорится в сообщении.



По словам экологов, в месте сброса наблюдалась характерная для сточных вод неестественная окраска и чувствовался в воздухе фекальный запах.

"О дальнейшем развитии событий будем информировать дополнительно, а также осуществим расчет размера ущерб причиненного окружающей природной среде. Такие сбросы КП "Житомирводоканал" происходят систематически, их не останавливают ни миллионные убытки, ни вред, который ими наносится окружающей среде", - добавили в экологической инспекции Полесского округа.

Напомним, коммунальное предприятие "Житомирводоканал" 11 ноября осуществило сброс неочищенных стоков в реку Каменка.
Тэги: водоканал, Тетерев, стоки
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Комментариев: 1
DomA
1 Владимир (DomA)   • 10:27:29, Сегодня [Материал]

...их не останавливают ни миллионные убытки, ни вред, который ими наносится окружающей среде...
вже у квитанціях житомирян!
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