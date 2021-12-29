Предприятия пищевой промышленности приостанавливают выпуск продукции из-за цен на газ

Пирятинский сырзавод направил письмо коммерческим партнерам с предупреждением, что с 1 января 2022 года предприятие вынуждено частично выполнять заявки на поставку продукции с последующим прекращением производства.
Копию письма с подписью гендиректора завода Владимира Бартошака опубликовал полтавский онлайн-ресурс "Полтавщина
".
Как указано в письме, основная причина остановки производства – высокая цена на газ.
"Мы понимаем, что ситуация, которая сложилась на энергетическом рынке Украины, вызвана комплексом ресурсных, технологических, политических и экономических причин, как объективного, так и субъективного характера. Но стоимость газа сегодня более чем в 10 раз выше прошлогодних показателей", – говорится в письме.
После стабилизации финансово-экономического состояния Пирятинский сырзавод обещает восстановить деловые отношения с партнерами и возобновить поставки продукции.
Кондитерские фабрики на грани остановки
На такой же шаг вынуждены идти кондитеры. Так, ассоциация "Укркондпром" предупредила
о приостановлении производства части ассортимента из-за сверхвысоких цен на газ. Ассоциация включает 27 участников, среди которых значится фабрика "Житомирські ласощі".
Президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдинюк отметил, что 22 декабря цена газа на бирже уже пересекла границу в 73 тыс. грн за 1 тысячу кубометров. В связи с этим часть компаний отрасли уже сообщили ассоциации о планах полностью или частично сворачивать производство продукции.
"Кондитерские предприятия уже несколько месяцев балансировали на грани рентабельности из-за сверхвысоких цен на газ и роста стоимости всех других составляющих себестоимости продукции. Ведь стоимость газа в этом году росла ежемесячно", – отметил Балдинюк.
В частности, в январе стоимость газа составила 5,9 тыс. грн, а уже в прошлом месяце производители покупали газ в среднем по ценам около 40 тыс. гривен за тысячу кубометров, что делало производство многих видов продукции нерентабельным.
"А при стоимости газа для производственных нужд в 73 тыс. грн за тысячу кубометров кондитерским компаниям проще вообще свернуть производство, ведь при такой себестоимости продукция будет невостребованной ни на внутреннем, ни на внешних рынках", – пояснил Балдынюк.
Кабинет министров Украины разрабатывает механизмы поддержки
Кабинет министров Украины разрабатывает механизмы поддержки хлебопеков и производителей других социальных пищевых товаров, а также рассматривает возможность прямых дотаций или установления специальных цен из-за роста цен на энергоносители.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает LIGA.Бизнес
.
По его словам, правительство понимает, что цены на газ аномально продолжают расти и разрабатывает механизмы поддержки украинских хлебопекарей и украинских производителей социальных продуктов питания.
Шмигаль также не исключил возможности прямых дотаций производителей социальных продуктов в условиях ожидаемого роста цен на продукцию. Это поможет обеспечить бесперебойное производство и стабильные цены на хлеб социальных сортов.
По его словам, это необходимо для того, чтобы защитить не только производителей, но и потребителей от роста цен на продукты.
"Будем рассматривать возможность введения соответствующих наценок на социальные продукты питания, в частности, социальный хлеб. Будем рассматривать возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов, социального хлеба", – сказал Шмигаль.
Сейчас Кабмин проводит консультации с представителями бизнеса, "чтобы понять потребности и уровень такой поддержки, какой она должна быть". В ближайшие дни правительство презентует наработанные механизмы поддержки.