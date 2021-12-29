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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Декабрь » 29 » 10:17:37

Предприятия пищевой промышленности приостанавливают выпуск продукции из-за цен на газ

Сегодня, 10:17:37 477 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Предприятия пищевой промышленности приостанавливают выпуск продукции из-за цен на газ

 Пирятинский сырзавод направил письмо коммерческим партнерам с предупреждением, что с 1 января 2022 года предприятие вынуждено частично выполнять заявки на поставку продукции с последующим прекращением производства. 

Копию письма с подписью гендиректора завода Владимира Бартошака опубликовал полтавский онлайн-ресурс "Полтавщина".

Как указано в письме, основная причина остановки производства – высокая цена на газ.
 

"Мы понимаем, что ситуация, которая сложилась на энергетическом рынке Украины, вызвана комплексом ресурсных, технологических, политических и экономических причин, как объективного, так и субъективного характера. Но стоимость газа сегодня более чем в 10 раз выше прошлогодних показателей", – говорится в письме.


После стабилизации финансово-экономического состояния Пирятинский сырзавод обещает восстановить деловые отношения с партнерами и возобновить поставки продукции.
 

Кондитерские фабрики на грани остановки


На такой же шаг вынуждены идти кондитеры. Так, ассоциация "Укркондпром" предупредила о приостановлении производства части ассортимента из-за сверхвысоких цен на газ. Ассоциация включает 27 участников, среди которых значится фабрика "Житомирські ласощі".

Президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдинюк отметил, что 22 декабря цена газа на бирже уже пересекла границу в 73 тыс. грн за 1 тысячу кубометров.  В связи с этим часть компаний отрасли уже сообщили ассоциации о планах полностью или частично сворачивать производство продукции.
 

"Кондитерские предприятия уже несколько месяцев балансировали на грани рентабельности из-за сверхвысоких цен на газ и роста стоимости всех других составляющих себестоимости продукции. Ведь стоимость газа в этом году росла ежемесячно", – отметил Балдинюк.


В частности, в январе стоимость газа составила 5,9 тыс. грн, а уже в прошлом месяце производители покупали газ в среднем по ценам около 40 тыс. гривен за тысячу кубометров, что делало производство многих видов продукции нерентабельным.
 

"А при стоимости газа для производственных нужд в 73 тыс. грн за тысячу кубометров кондитерским компаниям проще вообще свернуть производство, ведь при такой себестоимости продукция будет невостребованной ни на внутреннем, ни на внешних рынках", – пояснил Балдынюк.

 

Кабинет министров Украины разрабатывает механизмы поддержки


Кабинет министров Украины разрабатывает механизмы поддержки хлебопеков и производителей других социальных пищевых товаров, а также рассматривает возможность прямых дотаций или установления специальных цен из-за роста цен на энергоносители.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает LIGA.Бизнес.

По его словам, правительство понимает, что цены на газ аномально продолжают расти и разрабатывает механизмы поддержки украинских хлебопекарей и украинских производителей социальных продуктов питания.

Шмигаль также не исключил возможности прямых дотаций производителей социальных продуктов в условиях ожидаемого роста цен на продукцию. Это поможет обеспечить бесперебойное производство и стабильные цены на хлеб социальных сортов.

По его словам, это необходимо для того, чтобы защитить не только производителей, но и потребителей от роста цен на продукты.
 

"Будем рассматривать возможность введения соответствующих наценок на социальные продукты питания, в частности, социальный хлеб. Будем рассматривать возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов, социального хлеба", – сказал Шмигаль.


Сейчас Кабмин проводит консультации с представителями бизнеса, "чтобы понять потребности и уровень такой поддержки, какой она должна быть". В ближайшие дни правительство презентует наработанные механизмы поддержки.
Тэги: Производство, пищевая промышленность, цены на газ
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Комментариев: 1
Berberis
1 Лилия (Berberis)   • 11:01:10, Сегодня [Материал]

А наши умеют шантажировать-нет ,чтоб минимизировать потери,внедрять новые технологии на производстве,улучшать качество продукции,так наоборот- цены заоблачные за недостойный продукт.
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