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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Декабрь » 29 » 11:05:47

Итоги года: мэр Житомира Сергей Сухомлин отчитывается в прямом эфире

Сегодня, 11:05:47 211 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Итоги года: мэр Житомира Сергей Сухомлин отчитывается в прямом эфире

 29 декабря городской голова Житомира Сергей Сухомлин на пресс-конференции подводит итоги года.

Прямая трансляция началась в 11:00 на YouTube.
 
Тэги: городской голова, сергей сухомлин, отчет
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