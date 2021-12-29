УКР
|
РУС
Сегодня: Среда, 29 Декабря 2021
12:21:12
запомнить
скрытый
|
Меню сайта
Новости
Форум
Блоги
Статьи
Авторы
Видео
Объявления
Сайты
Справочники
Горячие телефоны
Карта Житомира
Маршрутки
Такси
Кафе и рестораны
Гостиницы
Школы
Детские сады
Аптеки
Больницы
Житомир
Экономика
Криминал
Происшествия
Спорт
Культура
Общество
Власть
Политика
Армия
Украина
Главная
»
Новости
»
Житомир
»
Власть
»
2021
»
Декабрь
»
29
»
11:05:47
Итоги года: мэр Житомира Сергей Сухомлин отчитывается в прямом эфире
Сегодня, 11:05:47
211
0
Читати українською мовою
Ошибка?
Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
29 декабря городской голова Житомира Сергей Сухомлин на пресс-конференции подводит итоги года.
Прямая трансляция началась в 11:00 на YouTube.
Тэги:
городской голова
,
сергей сухомлин
,
отчет
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо
Новости Житомира по теме:
Отчет городского головы Житомира Сергея Сухомлина за 2018 год: прямая трансляция
Сергей Сухомлин отчитается перед громадой: житомиряне могут задать вопрос мэру
Сегодня Сергей Сухомлин отчитывается перед житомирянами: прямая трансляция
Медицина, спорт и образование: что было сделано в Житомире в течение 2017 года
Сергей Сухомлин отчитается перед житомирянами за год работы
100 дней работы Сергея Машковского на должности главы облгосадминистрации
Сергій Сухомлин закликає житомирян зустрічати героїв з війни
«Об’єднання «Самопоміч» та Наталія Чиж застерігають кандидатів від брехні та фальсифікацій
Борислав Розенблат отчитался перед избирателями из Житомира за год работы в Верховной Раде
В Житомире планируют создать Общественный совет при городском голове
Мэр Житомира Сергей Сухомлин получил награду «За служение Богу и Украине». ФОТО
145 тысяч на развитие спорта в Житомире: городской голова раздает гранты
Мэр Житомира рассказал о использовании бюджетных средств и реконструкции аэропорта
Спорторганизациям Житомира раздали грантов на 180 тыс. гривен
Борислав Розенблат відзвітував про 20 місяців депутатства. ВІДЕО
Останні новини Житомира