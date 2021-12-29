Сергей Сухомлин о стоимости проезда: Мы точно не будем повышать до 14 гривен

Цена на проезд в общественном транспорте Житомира вскоре вырастет, однако точно не до 14 гривен за один билет, как хотелось бы некоторым частным перевозчикам.
В этом во время пресс-конференции об итогах 2021 года заверил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин. передает Житомир инфо
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В то же время мэр привел пример Киева и отметил, что по аналогии с стоимостью проезда в столице цена на поездки в Житомире теоретически может составлять 14 гривен.
«Средняя заработная плата в Житомире около 14 тысяч гривен, а в Киеве – 20 тысяч гривен. Она значительно выше, разница составляет около 40%. В Киеве проезд собираются сделать по 20 гривен, минус 40%. Сколько выходит? Приблизительно тех же 14 гривен. То есть, по такому сценарию проезд должен стоить 14 гривен. Даже если не учитывать, что городской бюджет Житомира платит за те же автобусы или троллейбусы такие же средства, как город Киев», – отметил городской голова.
Вместе с тем, заверил мэр, цену на проезд в общественном транспорте Житомира точно не поднимут сразу до 14 гривен.
«Мы точно не будем повышать до 14 гривен. Это я могу точно сказать. Цена проезда в маршрутке зависит от цены на троллейбус. Если мы сделаем почти одинаковую цену, если мы троллейбус «подгоним» к цене маршрутки, мы получим переток людей на маршрутки, и потеряет коммунальное предприятие», – отметил Сергей Сухомлин и добавил, что цена на проезд в электротранспорте напрямую зависит от стоимости электроэнергии.
Предыстория
В Житомирском горсовете разработали проект решения исполкома о повышении тарифов на проезд с 2022 года. Согласно документу, стоимость проезда должна составлять 8 гривен при расчете транспортной карточкой и 10 гривен – наличными
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Житомирский перевозчик Аркадий Савицкий, имеющий наибольшее количество маршрутов, рассказывал, что хочет, чтобы с нового 2022 года стоимость проезда подняли до 14 грн
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