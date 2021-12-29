Сергей Сухомлин о стоимости проезда: Мы точно не будем повышать до 14 гривен

«Средняя заработная плата в Житомире около 14 тысяч гривен, а в Киеве – 20 тысяч гривен. Она значительно выше, разница составляет около 40%. В Киеве проезд собираются сделать по 20 гривен, минус 40%. Сколько выходит? Приблизительно тех же 14 гривен. То есть, по такому сценарию проезд должен стоить 14 гривен. Даже если не учитывать, что городской бюджет Житомира платит за те же автобусы или троллейбусы такие же средства, как город Киев», – отметил городской голова.