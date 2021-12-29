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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 29 » 15:11:49

Сергей Сухомлин о стоимости проезда: Мы точно не будем повышать до 14 гривен

Сегодня, 15:11:49 708 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сергей Сухомлин о стоимости проезда: Мы точно не будем повышать до 14 гривен

 Цена на проезд в общественном транспорте Житомира вскоре вырастет, однако точно не до 14 гривен за один билет, как хотелось бы некоторым частным перевозчикам.

В этом во время пресс-конференции об итогах 2021 года заверил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин. передает Житомир инфо.

В то же время мэр привел пример Киева и отметил, что по аналогии с стоимостью проезда в столице цена на поездки в Житомире теоретически может составлять 14 гривен.
 

«Средняя заработная плата в Житомире около 14 тысяч гривен, а в Киеве – 20 тысяч гривен. Она значительно выше, разница составляет около 40%. В Киеве проезд собираются сделать по 20 гривен, минус 40%. Сколько выходит? Приблизительно тех же 14 гривен. То есть, по такому сценарию проезд должен стоить 14 гривен. Даже если не учитывать, что городской бюджет Житомира платит за те же автобусы или троллейбусы такие же средства, как город Киев», – отметил городской голова.


Вместе с тем, заверил мэр, цену на проезд в общественном транспорте Житомира точно не поднимут сразу до 14 гривен.
 

«Мы точно не будем повышать до 14 гривен. Это я могу точно сказать. Цена проезда в маршрутке зависит от цены на троллейбус. Если мы сделаем почти одинаковую цену, если мы троллейбус «подгоним» к цене маршрутки, мы получим переток людей на маршрутки, и потеряет коммунальное предприятие», – отметил Сергей Сухомлин и добавил, что цена на проезд в электротранспорте напрямую зависит от стоимости электроэнергии.


Предыстория


В Житомирском горсовете разработали проект решения исполкома о повышении тарифов на проезд с 2022 года. Согласно документу, стоимость проезда должна составлять 8 гривен при расчете транспортной карточкой и 10 гривен – наличными.

Житомирский перевозчик Аркадий Савицкий, имеющий наибольшее количество маршрутов, рассказывал, что хочет, чтобы с нового 2022 года стоимость проезда подняли до 14 грн.
Тэги: Житомир, Сухомлин, общественный транспорт, стоимость проезда
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Комментариев: 8
Вано
1 Вано (Вано)   • 15:54:57, Сегодня [Материал]

Но до 13 легко походу могут поднять
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 18:07:15, Сегодня [Материал]

пильговикам пофиг сколько там терпилы платят или будут платить
predi
4 predi (predi)   • 18:21:22, Сегодня [Материал]

Ти пільговик? Чи кацапи тебе не зобижають що весь час провокуєш фашистік?
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 18:34:38, Сегодня [Материал]

пёсик, ты чего раскудахтался?
тебе чё, даже убэдэшную корочку не выдали за 8 лет гнитья "в окопах"
у великолепного Стерненко, который зарезал вашего не-захысныка, такая корочка кстати есть...
predi
6 predi (predi)   • 18:53:07, Сегодня [Материал]

Мова не про мене а про тебе.
Чому весь час провокуєш ситуацію в різних варіантах?
А терпіли не в нас, а тут: "Почему русских считают терпилами и сидельцами на бутылках. "Страна рабов, страна господ"?
https://a-nikonov.livejournal.com/3232345.html
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 19:05:31, Сегодня [Материал]

пёсик, мы тут про пильги, которых есть у великолепного Стерненко,
а у тебя нет
но это полбеды, основная проблема в том, что ты откосил от захыста батькивщыны. и с этим надо что-то решать....
predi
8 predi (predi)   • 19:20:35, Сегодня [Материал]

Повторю як для недалекого.
Чому провокуєш весь час ситуацію кацапе в різних темах і блогах ? Українофобія пізніше чи раніше вийде тобі боком. Якщо щось є в голові, то зрозумієш.
Чи може надоїло ходити на волі і бажаєш попасти на парашу ?
predi
3 predi (predi)   • 18:10:27, Сегодня [Материал]

Ну блін! Свідомий формуляр по черговій преференції для монополістів перевізників з метою отримання надприбутків без жодних покращень обслуговування і перевезення.
Тепер нам пропонують підняти іще вище тарифи і жодним чином не бачать чим і як возять.Поставили воза попереду коня.
А повинно бути навпаки. Обслуговування на рівні ЕВРО. Це коли заходиш в сучасну маршрутку з кондиціонером, сидячими місцями з водіями котрі усміхаються в відповідь пропонуючи приємних поїздок з оголошенням зупинок і інше.
Нам же пропонують підняти тарифи щоб перевозити в рашських грабарках типу "Газелі" , котрі ніде вже не використовуються і в котрих відлітають колеса на ходу і в котрих неможливо взагалі перевозити людей бо це грузовий варіант. Оцього Савіцького, котрий бунтує в Житомирі вже слід лишити ліцензії і дати під зад як монополісту (чи олігарху), котрий вже диктує свою волю залежній чомусь від нього місцевій владі і успішно добивається підвищення тарифів зі сталим зниженням рівня обслуговування..
В інших обласних центрах на порядок кращі сучасні автобуси і обслуговування і тарифи не вищі.
То чому так мають перевізні монополісти принижувати житомирян і возити з ризиком для життя, з піднімаючими тарифами і зовсім не піднімаючи рівень обслуговування?
Гнати цього місцевого "зажравшегося" Савіцького з Житомира і запропонувати іншим перевізникам, можливо з іншіх міст котрі прийдуть і на порядок покращать обслуговування житомирян за ті ж тарифи.
Ганьба місцевій владі котра танцює під окомпонемент цього "перевізника" і виконує всі його амплуа в ганебних тарифах без належних послуг.
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