В лесу на Житомирщине открыли бесплатную зону отдыха: есть альтанки и мангал. ФОТО

В Житомирской области открыли новый рекреационный пункт "Сосновый бор", где все желающие могут бесплатно отдохнуть в альтанках и воспользоваться мангалом.
Пункт находится вбили международной трассы Могилев-Подольский – Выступовичи на территории Ушомирского лесничества Коростенского гослесхоза. Об этом сообщает
Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.
"Современное нестандартное оформление, новая цветовая гамма, комфортность и нарядность – это то, что отличает его от других подобных объектов в лесах области", – отметил начальник управления Виктор Сахнюк.
Зона отдыха имеет всю необходимую инфраструктуру: беседки, столы, мусорные урны, детскую площадку и мангальный комплекс.
В этом году в лесах области лесоводы обустроили 24 новых рекреационных пунктов.
"Мы и дальше будем развивать это направление работы, однако за количеством гнаться не будем. Прежде всего, проанализируем, в каких местах такие площадки наиболее нужны, позаботимся, чтобы они все имели современный презентабельный вид. Надеемся, что таким образом будем воспитывать у их посетителей экологическое сознание и культуру общения с природой"
, – добавил Сахнюк.
Фото: Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства