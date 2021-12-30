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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 30 » 08:32:52

В лесу на Житомирщине открыли бесплатную зону отдыха: есть альтанки и мангал. ФОТО

Сегодня, 08:32:52 1828 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В лесу на Житомирщине открыли бесплатную зону отдыха: есть альтанки и мангал. ФОТО

 В Житомирской области открыли новый рекреационный пункт "Сосновый бор", где все желающие могут бесплатно отдохнуть в альтанках и воспользоваться мангалом.

Пункт находится вбили международной трассы Могилев-Подольский – Выступовичи на территории Ушомирского лесничества Коростенского гослесхоза. Об этом сообщает Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.
 

"Современное нестандартное оформление, новая цветовая гамма, комфортность и нарядность – это то, что отличает его от других подобных объектов в лесах области", – отметил начальник управления Виктор Сахнюк.


Зона отдыха имеет всю необходимую инфраструктуру: беседки, столы, мусорные урны, детскую площадку и мангальный комплекс.

В этом году в лесах области лесоводы обустроили 24 новых рекреационных пунктов.

"Мы и дальше будем развивать это направление работы, однако за количеством гнаться не будем. Прежде всего, проанализируем, в каких местах такие площадки наиболее нужны, позаботимся, чтобы они все имели современный презентабельный вид. Надеемся, что таким образом будем воспитывать у их посетителей экологическое сознание и культуру общения с природой", – добавил Сахнюк.





Фото: Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства
Тэги: Житомирщина, Зона отдыха, лес
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Комментариев: 5
kmitliva
1 Galina (kmitliva)   • 10:10:50, Сегодня [Материал]

Первая фотография на кладбище похоже. С первого взгляда аж жутковато. Думаю в солнечный день будет вид оптимистичнее.
den2016
2 Деня (den2016)   • 11:14:36, Сегодня [Материал]

"Журналисты" только и умеют копи пасты делать. Хотя бы разместили скриншот с гугл карт местонахождения этой зоны отдыха
ax
3 Ax Axovich (ax)   • 11:25:14, Сегодня [Материал]

Галя і Деня ну що ви тільки ото все песимістичне. Як на мене то дуже все непогано вийшло
kmitliva
4 Galina (kmitliva)   • 11:49:42, Сегодня [Материал]

)))
den2016
5 Деня (den2016)   • 12:14:22, Сегодня [Материал]

Так и никто не спорит. Мне тоже нравиться. Просто где искать это место))
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