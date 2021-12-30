Сергей Сухомлин назвал главные проекты Житомира на 2022 год: аэропорт, путепровод, улица Киевская, ледовая арена

В Житомире в следующем году планируется начать реализацию нескольких крупных проектов: аэропорт, реконструкция улицы Киевской и путепровода вблизи вокзалов, строительство ледовой арены и урбан-парка.
Об этом рассказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин в рамках своего отчета за год работы
.
"Это аэропорт, реконструкция путепровода по улице Киевской, строительство хоккейной арены, спортивная зона – так называемый урбан-парк в Гидропарке – это фактически начало реконструкции Гидропарка. Это реконструкция улицы Киевской – в эту реконструкцию заложили полную замену тротуаров", – сказал Сергей Сухомлин.
Также в планах на следующий год – строительство дворца спорта
и электрификация железной дороги
.
"Еще несколько проектов, о которых я говорю очень осторожно – дворец спорта, электрификация участка Житомир – Новоград-Волынский, потому что это делает министерство, государство"
, – резюмировал Сухомлин.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в горсовете рассматривают возможность ликвидации единственной трамвайной линии. Вместо рельсового транспорта предлагают запустить электробусы
.