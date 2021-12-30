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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 30 » 09:19:23

Сергей Сухомлин назвал главные проекты Житомира на 2022 год: аэропорт, путепровод, улица Киевская, ледовая арена

Сегодня, 09:19:23 580 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сергей Сухомлин назвал главные проекты Житомира на 2022 год: аэропорт, путепровод, улица Киевская, ледовая арена

 В Житомире в следующем году планируется начать реализацию нескольких крупных проектов: аэропорт, реконструкция улицы Киевской и путепровода вблизи вокзалов, строительство ледовой арены и урбан-парка.

Об этом рассказал городской голова Житомира Сергей Сухомлин в рамках своего отчета за год работы.
 

"Это аэропорт, реконструкция путепровода по улице Киевской, строительство хоккейной арены, спортивная зона – так называемый урбан-парк в Гидропарке – это фактически начало реконструкции Гидропарка. Это реконструкция улицы Киевской – в эту реконструкцию заложили полную замену тротуаров", – сказал Сергей Сухомлин.


Также в планах на следующий год – строительство дворца спорта и электрификация железной дороги.

"Еще несколько проектов, о которых я говорю очень осторожно – дворец спорта, электрификация участка Житомир – Новоград-Волынский, потому что это делает министерство, государство", – резюмировал Сухомлин.

Как сообщал "Журнал Житомира", в горсовете рассматривают возможность ликвидации единственной трамвайной линии. Вместо рельсового транспорта предлагают запустить электробусы.
Тэги: Житомир, Проект, Сухомлин, реконструкция, строительство
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 09:36:08, Сегодня [Материал]

аэропорт это уже какая то бесконечная история.
velcade
2 Санитар (velcade)   • 11:41:44, Сегодня [Материал]

Тротуары, не?
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