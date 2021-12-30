Полиция задержала банду, которая с помощью «закладок» продавала наркотики в Житомире. ФОТО

В Житомире полицейские разоблачили наркодилеров, которые через соцсети и закладки торговали наркотиками и психотропными веществами. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Преступную деятельность членов группировки полицейские документировали более чем пол года. Во время досудебного расследования зафиксировано, что они занимались продажей наркотических и психотропных средств через интернет и социальные сети, в частности создали онлайн-магазин. Там получали заказы, указывали способ оплаты через электронные банкинги и сообщали клиентам геолокацию нахождения товара. Его расфасовывали в дозы и прятали в виде так называемых закладок в общедоступных местах Житомира"
, – говорится в сообщении
.
По собранным полицией показаниям, ежемесячный оборот наркодилеров составлял около 300 тысяч гривен.
Организатором преступной деятельности был 30-летний житомирянин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств. Его сообщники – 20-летняя сожительница и 34-летний фасовщик-закладчик.
"29 декабря полицейские провели обыски и изъяли 30 кг каннабиса, амфетамин, гашиш, соли альфа PVP, банковские карты, мобильные телефоны, зип-пакеты, деньги в гривнах и валюте, черновую бухгалтерию и другие свидетельства противоправной деятельности", – информирует ГУ Нацполиции Житомирщини.
По ценам черного рынка стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ составляет около миллиона гривен.
Организатора группировки полицейские задержали. Членам группы может грозить наказание в виде заключения на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Фото: полиция