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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Декабрь » 30 » 14:17:46

Полиция задержала банду, которая с помощью «закладок» продавала наркотики в Житомире. ФОТО

Сегодня, 14:17:46 595 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция задержала банду, которая с помощью «закладок» продавала наркотики в Житомире. ФОТО

 В Житомире полицейские разоблачили наркодилеров, которые через соцсети и закладки торговали наркотиками и психотропными веществами. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.

"Преступную деятельность членов группировки полицейские документировали более чем пол года. Во время досудебного расследования зафиксировано, что они занимались продажей наркотических и психотропных средств через интернет и социальные сети, в частности создали онлайн-магазин. Там получали заказы, указывали способ оплаты через электронные банкинги и сообщали клиентам геолокацию нахождения товара. Его расфасовывали в дозы и прятали в виде так называемых закладок в общедоступных местах Житомира", – говорится в сообщении.

По собранным полицией показаниям, ежемесячный оборот наркодилеров составлял около 300 тысяч гривен.



Организатором преступной деятельности был 30-летний житомирянин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств. Его сообщники – 20-летняя сожительница и 34-летний фасовщик-закладчик.
 

"29 декабря полицейские провели обыски и изъяли 30 кг каннабиса, амфетамин, гашиш, соли альфа PVP, банковские карты, мобильные телефоны, зип-пакеты, деньги в гривнах и валюте, черновую бухгалтерию и другие свидетельства противоправной деятельности", – информирует ГУ Нацполиции Житомирщини.




По ценам черного рынка стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ составляет около миллиона гривен.

Организатора группировки полицейские задержали. Членам группы может грозить наказание в виде заключения на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Фото: полиция
Тэги: полиция, наркотики, закладки, задержание
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