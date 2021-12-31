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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 31 » 08:44:27

Житомирская область высадила наибольшее количество деревьев среди всех регионов Украины – более 50 миллионов

Сегодня, 08:44:27 303 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская область высадила наибольшее количество деревьев среди всех регионов Украины – более 50 миллионов

 В Украине за год на землях, подчиненных Государственному агентству лесных ресурсов, высадили 240 млн деревьев. Рекордсменкой стала Житомирщина. Об этом сообщает Гослесагентство.

«В этом году предприятия, подчиняющиеся Государственному агентству лесных ресурсов Украины, высадили 240 миллионов сеянцев и саженцев. Кроме того, на землях других лесопользователей высажено дополнительно около 9 миллионов древесных растений», – сообщил глава Гослесагентства Юрий Болоховец.

Лидер по высадке – Житомирская область, где высажено почти 51 млн сеянцев. Масштабные пожары в 2020 году уничтожили в регионе 75 тысяч гектаров леса. Теперь потери пытаются восстановить.

Также среди лидеров:
 
  • Ровенщина – 29,5 млн сеянцев;
  • Волынь – 23,3 млн сеянцев;
  • Киевщина – 20 млн сеянцев.

В 2022 году лесоводы планируют взорвать еще около 300 миллионов сеянцев.

Фото: novograd.city
Тэги: Житомирщина, высадка деревьев
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