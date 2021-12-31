Житомирская область высадила наибольшее количество деревьев среди всех регионов Украины – более 50 миллионов

В Украине за год на землях, подчиненных Государственному агентству лесных ресурсов, высадили 240 млн деревьев. Рекордсменкой стала Житомирщина. Об этом сообщает Гослесагентство
.
«В этом году предприятия, подчиняющиеся Государственному агентству лесных ресурсов Украины, высадили 240 миллионов сеянцев и саженцев. Кроме того, на землях других лесопользователей высажено дополнительно около 9 миллионов древесных растений»
, – сообщил глава Гослесагентства Юрий Болоховец.
Лидер по высадке – Житомирская область, где высажено почти 51 млн сеянцев. Масштабные пожары в 2020 году
уничтожили в регионе 75 тысяч гектаров леса. Теперь потери пытаются восстановить.
Также среди лидеров:
- Ровенщина – 29,5 млн сеянцев;
- Волынь – 23,3 млн сеянцев;
- Киевщина – 20 млн сеянцев.
В 2022 году лесоводы планируют взорвать еще около 300 миллионов сеянцев.
Фото: novograd.city