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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 31 » 09:31:17

Житомирщину ночью накрыл ледяной дождь. САД уверяет, что всю ночь на дорогах работала спецтехника

Сегодня, 09:31:17 357 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирщину ночью накрыл ледяной дождь. САД уверяет, что всю ночь на дорогах работала спецтехника

 В ночь с 30 по 31 декабря на территории Житомирской области наблюдались осадки в виде снега и ледяного дождя. На автомобильных дорогах для ликвидации последствий непогоды работало около 70 единиц техники.

Об этом сообщила Служба автомобильных дорог (САД) в Житомирской области.

"Проводилась обработка дорожного покрытия противогололедными материалами. По состоянию на утро проезд обеспечен, дорожное покрытие обработано ПГМ, мокрое", - информирует САД.

Дорожники объяснили, что ледяной дождь опасен тем, что промерзшее дорожное покрытие имеет минусовую температуру и капли на нем мгновенно замерзают и образуют гололед.

По прогнозам синоптиков, 31 декабря, днем ​​ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром 1 января слабый гололед. На дорогах местами гололедица.
Тэги: Житомирщина, ледяной дождь, дороги
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