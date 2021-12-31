Житомирщину ночью накрыл ледяной дождь. САД уверяет, что всю ночь на дорогах работала спецтехника

В ночь с 30 по 31 декабря на территории Житомирской области наблюдались осадки в виде снега и ледяного дождя. На автомобильных дорогах для ликвидации последствий непогоды работало около 70 единиц техники.
Об этом сообщила
Служба автомобильных дорог (САД) в Житомирской области.
"Проводилась обработка дорожного покрытия противогололедными материалами. По состоянию на утро проезд обеспечен, дорожное покрытие обработано ПГМ, мокрое"
, - информирует САД.
Дорожники объяснили, что ледяной дождь опасен тем, что промерзшее дорожное покрытие имеет минусовую температуру и капли на нем мгновенно замерзают и образуют гололед.
По прогнозам синоптиков
, 31 декабря, днем ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ночью и утром 1 января слабый гололед. На дорогах местами гололедица.