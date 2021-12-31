В обласній лікарні відкрили центр надання спеціалізованої медичної допомоги чорнобильця

В обласній лікарні ім.Гербачевського відкрили амбулаторне відділення для надання спеціалізованої медичної допомоги постраждалим від Чорнобильської катастрофи.
У відкритті відділення взяли участь народні депутати України, фракція «Слуга Народу», Арсеній Пушкаренко та Сергій Кузьміних, голова обласної ради від партії «Слуга Народу» Володимир Федоренко, заступник голови Житомирської ОДА Віктор Градівський
Як розповів голова Житомирської обласної асоціації «Дзвони Чорнобиля», генерал-майор служби цивільного захисту Леонід Антонюк, щороку в поліклініці обласної лікарні консультуються приблизно 20 тисяч пацієнтів із числа «чорнобильців». А всього в Житомирській області проживає 234 тисячі людей, постраждалих від аварії на ЧАЕС. Саме тому відкриття такого спеціалізованого відділення було надзвичайно актуальним. Тим більше, що рішення про його створення ухвалене ще у далекому 2009 році.
«Наша обласна лікарня є провідним лікувально-профілактичним закладом для надання спеціалізованої медичної допомоги населенню Житомирщини. Персонал лікарні має багаторічний досвід щодо організації надання спеціалізованої медичної допомоги особам, зокрема і постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», – зазначив голова обласної ради Володимир Федоренко.
Відділення оснащене всім необхідним з огляду на специфіку захворювань «чорнобильців». Тут можна отримувати всебічне обстеження, консультуватися у фахівців з понад 40 лікарських спеціальностей, за бажанням проходити профілактичні огляди тощо.
У відділенні передбачені кабінети: електрокардіографії, ультразвукової діагностики, лікувального масажу, лікувальної фізкультури, маніпуляційні, організований денний стаціонар на 4 ліжка.
Народний депутат України Сергій Кузьміних передав відділенню новий апарат УЗД.
Головний лікар обласної лікарні Богдан Леськів каже, що за потреби спеціалісти відділення готові виїжджати до населених пунктів з компактним проживанням «чорнобильців» та проводити консультації й дослідження прямо на місці.
У планах – забезпечення відділення санітарним автомобілем, аби при необхідності доставляти «чорнобильців» на консультацію чи після закінчення лікування в стаціонарі повертати додому. Або ж перенаправляти за медичними показами до провідних клінік науково-дослідних інститутів у м. Києві.
Народний депутат України Арсеній Пушкаренко підкреслив, що всі попередні роки Держава не приділяла достатньо уваги проблемам «чорнобильців». Навіть більше – частину пільг скасували. Після 2019 року, завдяки команді партії «Слуга Народу», ситуація поступово змінюється на краще.
«Тільки у 2021 році ми повернули ряд пільг. Це була ініціатива Президента. Відновлюються програми оздоровлення та реабілітації. Повернулися до вирішення питання радіаційно забруднених земель. У бюджеті закладаються гроші для виплати компенсацій за втрачене внаслідок аварії на ЧАЕС майно. Люди чекали цього 35 років. Відкриття спеціалізованого відділення – це ще одне підтвердження того, що Держава турбується про людей, постраждалих від Чорнобильської катастрофи», – підкреслив Арсеній Пушкаренко.
Також народний депутат відзначив кращих співробітників відділення. За високий професіоналізм та відданість справі надання медичної допомоги «чорнобильцям» вони отримали від Арсенія Пушкаренка подяки та іменні годинники Верховної Ради України.