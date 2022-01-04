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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 4 » 08:41:45

Смерть молодого бойца и погром на кладбище: новостной дайджест за первые дни 2022 года

Вчера, 08:41:45 1570 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Смерть молодого бойца и погром на кладбище: новостной дайджест за первые дни 2022 года

 Празднование дня рождения Степана Бандеры, смерть бойца и погром на кладбище - подборка событий, которые произошли в первые дни 2022 года.

Дайджест новостей на "Журнале Житомира" публикуется в первый рабочий день недели.
 

Факельное шествие


1 января в Житомире состоялось факельное шествие в честь 113 годовщины со дня рождения лидера Организации Украинских Националистов, Героя Украины Степана Бандеры. 

Колонна житомирян прошла по центральным улицам города от памятника Тарасу Шевченко к памятнику "Защитникам Украины в войне с российским агрессором".



Фото: Мария Бовсуновская / Facebook
   

Смерть молодого бойца


1 января от ранения снайпером скончался боец 95-й десантно-штурмовой бригады Игорь Тычина.

Это произошло 27 декабря недалеко от Нью-Йорка в Донецкой области. Мужчину доставили в Харьковский военный госпиталь, где он находился в коме.

Жизнь военного оборвалась на 21 году жизни. Он родом из города Коростень.


 

Вандализм на кладбище


В ночь с 31 декабря на 1 января в пригороде Житомира, на кладбище в с. Слобода-Селец, произошел акт вандализма. Неизвестные разрушили 14 гранитных надгробий. 

По фактам надругательства над могилами полиция открыла уголовное производство и разыскивает причастных к правонарушению.

За совершенное вандалам грозит наказание от штрафа и до лишения свободы на 3 года.









Фото: Суспільне
Тэги: дайджест, боец, кладбище
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