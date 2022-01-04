Смерть молодого бойца и погром на кладбище: новостной дайджест за первые дни 2022 года

Празднование дня рождения Степана Бандеры, смерть бойца и погром на кладбище - подборка событий, которые произошли в первые дни 2022 года.
Дайджест новостей на "Журнале Житомира
" публикуется в первый рабочий день недели.
Факельное шествие
1 января в Житомире состоялось факельное шествие
в честь 113 годовщины со дня рождения лидера Организации Украинских Националистов, Героя Украины Степана Бандеры.
Колонна житомирян прошла по центральным улицам города от памятника Тарасу Шевченко к памятнику "Защитникам Украины в войне с российским агрессором".
Фото: Мария Бовсуновская / Facebook
Смерть молодого бойца
1 января от ранения снайпером скончался боец 95-й десантно-штурмовой бригады Игорь Тычина.
Это произошло 27 декабря недалеко от Нью-Йорка в Донецкой области. Мужчину доставили в Харьковский военный госпиталь, где он находился в коме.
Жизнь военного оборвалась на 21 году жизни. Он родом из города Коростень.
Вандализм на кладбище
В ночь с 31 декабря на 1 января в пригороде Житомира, на кладбище в с. Слобода-Селец, произошел акт вандализма. Неизвестные разрушили 14 гранитных надгробий.
По фактам надругательства над могилами полиция открыла
уголовное производство и разыскивает причастных к правонарушению.
За совершенное вандалам грозит наказание от штрафа и до лишения свободы на 3 года.
Фото: Суспільне