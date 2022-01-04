Украина вводит бустерную дозу COVID-вакцины для людей 60+

В Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для людей в возрасте от 60 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. Пожилые люди смогут получить бустерную дозу по меньшей мере через шесть месяцев после второй.
Такие рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике были приняты приказом Министерства здравоохранения Украины №2976, говорится на сайте Минздрава
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Получить бустерную дозу люди в возрасте 60+ могут через 6 месяцев от даты второй прививки от COVID-19, оптимально в период от 6 до 9 месяцев.
Для бустерной дозы предпочтение будут предоставлять м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech, независимо от того, какой вакциной был привит человек. Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется вводить бустерную дозу вакцины Pfizer.
При отсутствии мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.
Для того, чтобы получить бустерную дозу, человек в возрасте 60+ может записаться на прививку в любой пункт или центр вакцинации при единственном условии, что со времени введения второй дозы уже прошло 6 месяцев. Перечень и контакты пунктов и центров – на vaccination.covid19.gov.ua/list
или по телефону 0 800 60 20 19
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Бустерную дозу в Украине уже сейчас могут получить медицинские работники и сотрудники домов интернатного типа. По состоянию на 3 января 2022 года бустерную дозу получили уже 5 713 человек.