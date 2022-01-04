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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2022 » Январь » 4 » 17:45:14

На Житомирщине парень провалился под лед и вызвал на помощь спасателей. ВИДЕО

Вчера, 17:45:14 747 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине парень провалился под лед и вызвал на помощь спасателей. ВИДЕО

 В пгт Брусилов Житомирской области парень провалился под лед. Ему удалось удержаться над водой и вызвать спасателей. Об этом сообщили на Facebook-странице ГСЧС Украины.

Отмечается, что парень не мог самостоятельно выбраться на берег из-за сильного ветра и темноты.
 

"Потерпевший находился в мокрой одежде, потому что провалился под лед. Он находился в альтанке посреди водоема, в 150 м от берега", - говорится в сообщении.


Спасатели транспортировали потерпевшего на лодке к берегу и передали медикам. У него были признаки переохлаждения.

"После оказания неотложной помощи парня доставили в местную больницу", - отметили спасатели.

 
Тэги: спасатели, Житомирщина, лед
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