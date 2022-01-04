На Житомирщине парень провалился под лед и вызвал на помощь спасателей. ВИДЕО

В пгт Брусилов Житомирской области парень провалился под лед. Ему удалось удержаться над водой и вызвать спасателей. Об этом сообщили на Facebook-странице
ГСЧС Украины.
Отмечается, что парень не мог самостоятельно выбраться на берег из-за сильного ветра и темноты.
"Потерпевший находился в мокрой одежде, потому что провалился под лед. Он находился в альтанке посреди водоема, в 150 м от берега", - говорится в сообщении.
Спасатели транспортировали потерпевшего на лодке к берегу и передали медикам. У него были признаки переохлаждения.
"После оказания неотложной помощи парня доставили в местную больницу"
, - отметили спасатели.