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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2022 » Январь » 5 » 08:10:37

В центре Житомира пылает двухэтажное здание: движение транспорта перекрыто. ОБНОВЛЕНО

Вчера, 08:10:41 4833 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира пылает двухэтажное здание: движение транспорта перекрыто. ОБНОВЛЕНО

 Утром 5 января в Житомире на улице Победы, 17 произошел пожар в здании Житомирского епархиального управления УПЦ. На месте происшествия работают спасатели. На прилегающих улицах перекрыто движение транспорта.

Об этом сообщила полиция Житомирской области

"С 7:15 перекрыто движение транспорта на перекрестках по улице Победы в г. Житомире из-за пожара, возникшего в двухэтажном здании, неподалеку Кафедрального собора.  Примите во внимание, пока перекрыто движение на двух перекрестках улиц Олега Ольжича - Победы - Михаила Грушевского, а также Михаила Грушевского - Якира (Трояновская, - ред.) - Победы", - информирует полиция.

После локализации и тушения пожара движение транспортных средств будет восстановлено.

 
Как сообщили в городском совете, движение общественного транспорта по улице Победы и Грушевского частично ограничено. Троллейбусы №2 и №3 не курсируют. Движение электротранспорта планируют восстановить во второй половине дня.

Тэги: Житомир, пожар
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