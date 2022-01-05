В центре Житомира пылает двухэтажное здание: движение транспорта перекрыто. ОБНОВЛЕНО

Утром 5 января в Житомире на улице Победы, 17 произошел пожар в здании Житомирского епархиального управления УПЦ. На месте происшествия работают спасатели. На прилегающих улицах перекрыто движение транспорта.
Об этом сообщила полиция Житомирской области
.
"С 7:15 перекрыто движение транспорта на перекрестках по улице Победы в г. Житомире из-за пожара, возникшего в двухэтажном здании, неподалеку Кафедрального собора. Примите во внимание, пока перекрыто движение на двух перекрестках улиц Олега Ольжича - Победы - Михаила Грушевского, а также Михаила Грушевского - Якира (Трояновская, - ред.) - Победы"
, - информирует полиция.
После локализации и тушения пожара движение транспортных средств будет восстановлено.
Как сообщили
в городском совете, движение общественного транспорта по улице Победы и Грушевского частично ограничено. Троллейбусы №2 и №3 не курсируют. Движение электротранспорта планируют восстановить во второй половине дня.