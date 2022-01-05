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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2022 » Январь » 5 » 09:18:06

В Житомире сотни людей одновременно споют колядку

Вчера, 09:18:06 862 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире сотни людей одновременно споют колядку

 Сегодня в Житомире на площади имени Королева состоится совместное исполнение колядки «Нова радість стала». Колядку будут петь не только профессиональные коллективы.

Об этом сообщили в Департаменте культуры, молодежи и спорта Житомирской ОГА.

«Основная идея акции: спеть всем миром одновременно колядку «Нова радість стала» – одну из самых известных украинских колядок, которая объединила в себе лучшие элементы религиозного и народного колядования», – информирует департамент.

Участие в мероприятии примут Полесский академический ансамбль песни и пляски «Лёнок» им. Ивана Слеты, «Фольклорный ансамбль национального обряда «Родослав», образцовая фольклорная группа «Джерельце», ученики художественных школ.

К совместному исполнению колядки может присоединиться любой желающий. Начало в 12.00.
Тэги: колядка, Житомир
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Комментариев: 1
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 16:18:21, Вчера [Материал]

В Житомире сотни людей пригнали, что бы одновременно спеть колядку. Так было бы правильнее написать. Там пели проигранные коллективы. Ну и пару зевак на телефон их снимали.
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