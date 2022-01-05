В Житомире сотни людей одновременно споют колядку

Сегодня в Житомире на площади имени Королева состоится совместное исполнение колядки «Нова радість стала». Колядку будут петь не только профессиональные коллективы.
Об этом сообщили в Департаменте культуры, молодежи и спорта Житомирской ОГА
.
«Основная идея акции: спеть всем миром одновременно колядку «Нова радість стала» – одну из самых известных украинских колядок, которая объединила в себе лучшие элементы религиозного и народного колядования»
, – информирует департамент.
Участие в мероприятии примут Полесский академический ансамбль песни и пляски «Лёнок» им. Ивана Слеты, «Фольклорный ансамбль национального обряда «Родослав», образцовая фольклорная группа «Джерельце», ученики художественных школ.
К совместному исполнению колядки может присоединиться любой желающий. Начало в 12.00.