В Житомире разыскивают 12-летнюю школьницу: ушла из дома 3 января и не вернулась

В Житомире родственники и полиция разыскивают 12-летнюю школьницу Веру Синюк. Девочка ушла из дома 3 января и до настоящего времени не вернулась.
Ее приметы
: рост 165 см, среднего телосложения, глаза зеленые, волосы средней длины (стрижка каре), в настоящее время окрашены в рыжий цвет.
По информации полиции
, она была одета в черные спортивные штаны и кофту с белыми надписями, короткую черную куртку, черные кроссовки.
Граждан, видевших разыскиваемую школьницу, просят сообщить в полицию.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете любой информацией о местонахождении Веры Синюк, обратитесь по телефонам (0412) 40-74-75, (096) 766-68-55, (093) 022-47-28 или сообщите на спецлинию 102, или обратитесь в ближайшее отделение полиции"
, - призывают правоохранители.