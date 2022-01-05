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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2022 » Январь » 5 » 12:44:50

В Житомире разыскивают 12-летнюю школьницу: ушла из дома 3 января и не вернулась

Вчера, 12:44:50 1119 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире разыскивают 12-летнюю школьницу: ушла из дома 3 января и не вернулась

 В Житомире родственники и полиция разыскивают 12-летнюю школьницу Веру Синюк. Девочка ушла из дома 3 января и до настоящего времени не вернулась.

Ее приметы: рост 165 см, среднего телосложения, глаза зеленые, волосы средней длины (стрижка каре), в настоящее время окрашены в рыжий цвет.

По информации полиции, она была одета в черные спортивные штаны и кофту с белыми надписями, короткую черную куртку, черные кроссовки.



Граждан, видевших разыскиваемую школьницу, просят сообщить в полицию.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете любой информацией о местонахождении Веры Синюк, обратитесь по телефонам (0412) 40-74-75, (096) 766-68-55, (093) 022-47-28 или сообщите на спецлинию 102, или обратитесь в ближайшее отделение полиции", - призывают правоохранители.
Тэги: розыск, Житомир, пропал ребенок
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