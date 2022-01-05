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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 5 » 14:52:21

Работают и днем и ночью: ремонт коллектора на улице Победы планируют завершить сегодня

Вчера, 14:52:21 1162 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Работают и днем и ночью: ремонт коллектора на улице Победы планируют завершить сегодня

 Работники КП "Житомирводоканал" третьи сутки продолжают ремонтные работы на канализационном коллекторе, который находится на перекрестке улиц Победы и Домбровского.

Авария произошла в ночь со 2-го на 3-е января. По информации ЖГС, канализационный напорный коллектор от КНС "Короленко" диаметром 500 мм подвергся разрушению из-за длительного срока эксплуатации.
 

"Трубопровод чугунный, напорный. Произошла продольная трещина. Здесь есть много скрытых нюансов: мы вырезаем то, что видим. После выполнения работ включаются насосы и под давлением обнаруживаются новые трещины. Вынуждены снова обрезать трубу и выполнять работы заново. Это усложняет процесс ликвидации аварии и требует дополнительного времени", - говорит технический директор водоканала Сергей Еремин.


Фото: ЖГС


В горсовете сообщили, что наличие других инженерных коммуникаций затрудняет ликвидацию аварийной ситуации.
 

"На схему коммуникаций АО "Житомиргаз" газовая сеть нанесена не была. В результате ее повреждения проводились работы по устранению утечек газа. Поэтому проведение работ на этот период было приостановлено", - информирует ЖГС.


Ежедневно на ремонте задействовано 5 единиц спецтехники, а также 12 работников водоканала. Работы планируют завершить сегодня.

"Работы по ликвидации не прекращаются ни днем ни ночью. Работники пытаются работы по ликвидации аварии на коллекторе завершить сегодня", - говорится в сообщении горсовета.

На время проведения работ движение троллейбусов до района Богуния ограничено.
Тэги: коллектор, Ремонт, Житомир
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 22:19:49, Вчера [Материал]

героическими усилиями.....
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