Работают и днем и ночью: ремонт коллектора на улице Победы планируют завершить сегодня

Работники КП "Житомирводоканал" третьи сутки продолжают ремонтные работы на канализационном коллекторе, который находится на перекрестке улиц Победы и Домбровского
.
Авария произошла в ночь со 2-го на 3-е января. По информации ЖГС
, канализационный напорный коллектор от КНС "Короленко" диаметром 500 мм подвергся разрушению из-за длительного срока эксплуатации.
"Трубопровод чугунный, напорный. Произошла продольная трещина. Здесь есть много скрытых нюансов: мы вырезаем то, что видим. После выполнения работ включаются насосы и под давлением обнаруживаются новые трещины. Вынуждены снова обрезать трубу и выполнять работы заново. Это усложняет процесс ликвидации аварии и требует дополнительного времени", - говорит технический директор водоканала Сергей Еремин.
Фото: ЖГС
В горсовете сообщили, что наличие других инженерных коммуникаций затрудняет ликвидацию аварийной ситуации.
"На схему коммуникаций АО "Житомиргаз" газовая сеть нанесена не была. В результате ее повреждения проводились работы по устранению утечек газа. Поэтому проведение работ на этот период было приостановлено", - информирует ЖГС.
Ежедневно на ремонте задействовано 5 единиц спецтехники, а также 12 работников водоканала. Работы планируют завершить сегодня.
"Работы по ликвидации не прекращаются ни днем ни ночью. Работники пытаются работы по ликвидации аварии на коллекторе завершить сегодня"
, - говорится в сообщении горсовета.
На время проведения работ движение троллейбусов до района Богуния ограничено.