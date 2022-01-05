Работают и днем и ночью: ремонт коллектора на улице Победы планируют завершить сегодня

"Трубопровод чугунный, напорный. Произошла продольная трещина. Здесь есть много скрытых нюансов: мы вырезаем то, что видим. После выполнения работ включаются насосы и под давлением обнаруживаются новые трещины. Вынуждены снова обрезать трубу и выполнять работы заново. Это усложняет процесс ликвидации аварии и требует дополнительного времени", - говорит технический директор водоканала Сергей Еремин.