В Житомире произошел прорыв теплосети: два десятка домов и ДЮСШ без отопления

6 января в Житомире из-за прорыва теплосети два десятка домов и детско-юношеская спортивная школа остались без отопления.
Об этом сообщила пресс-служба КП "Житомиртеплокоммунэнерго
".
"Ведутся ремонтные работы. Просим прощения за временные неудобства"
"В связи с порывом теплосети отключено отопление в домах по адресам: ул. Князей Острожских, 75, 77, 79, 83, 83а, 98, 104, 110, 81/50, ул. М. Грушевского, 35, 71, 75, ул. Киевская, 53, 55, 57, ул. Монтана, 4, 6, 12, 14, 16, проезд Плотницкого, 8, ДЮСШ-2", – говорится в сообщении.
, – отмечают коммунальщики.
Напомним, накануне Нового года в Житомире более десяти домов остались без отопления
.