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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 6 » 11:03:39

В Житомире произошел прорыв теплосети: два десятка домов и ДЮСШ без отопления

Сегодня, 11:03:39 670 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире произошел прорыв теплосети: два десятка домов и ДЮСШ без отопления

 6 января в Житомире из-за прорыва теплосети два десятка домов и детско-юношеская спортивная школа остались без отопления. 

Об этом сообщила пресс-служба КП "Житомиртеплокоммунэнерго".
 

"В связи с порывом теплосети отключено отопление в домах по адресам: ул. Князей Острожских, 75, 77, 79, 83, 83а, 98, 104, 110, 81/50, ул. М. Грушевского, 35, 71, 75, ул. Киевская, 53, 55, 57, ул. Монтана, 4, 6, 12, 14, 16, проезд Плотницкого, 8, ДЮСШ-2", – говорится в сообщении.


"Ведутся ремонтные работы. Просим прощения за временные неудобства", – отмечают коммунальщики.

Напомним, накануне Нового года в Житомире более десяти домов остались без отопления.
Тэги: Житомир, отопление, авария
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