На Житомирщине будут судить водителя автобуса, который совершил ужасное ДТП

На Житомирщине будут судить водителя автобуса Ченстохова (Польша) – Мариуполь, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие на трассе Киев-Чоп. Об этом сообщает
пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.
Напомним, ДТП произошло 4 сентября 2021 года
на 177 км автодороги Киев – Чоп вблизи с. Стрыбеж в Пулинской территориальной громаде.
"Обвиняемый, проявив невнимательность и беспечность к дорожной обстановке, не сбавил скорость движения и столкнулся с тягачом DAF с полуприцепом, который двигался впереди. От столкновения автобус загорелся", - информирует прокуратура.
В результате ДТП один пассажир погиб, еще девять травмировались.
6 января прокуроры Житомирской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении водителя, 30-летнего жителя Николаевской области, по факту совершения дорожно-транспортного происшествия, которое привело к гибели и травмированию пассажиров (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
Дело будет рассматривать Червоноармейский районный суд.