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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Январь » 6 » 13:24:30

На Житомирщине будут судить водителя автобуса, который совершил ужасное ДТП

Сегодня, 13:24:30 454 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине будут судить водителя автобуса, который совершил ужасное ДТП

 На Житомирщине будут судить водителя автобуса Ченстохова (Польша) – Мариуполь, который совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие на трассе Киев-Чоп. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

Напомним, ДТП произошло 4 сентября 2021 года на 177 км автодороги Киев – Чоп вблизи с. Стрыбеж в Пулинской территориальной громаде.
 

"Обвиняемый, проявив невнимательность и беспечность к дорожной обстановке, не сбавил скорость движения и столкнулся с тягачом DAF с полуприцепом, который двигался впереди. От столкновения автобус загорелся", - информирует прокуратура.




В результате ДТП один пассажир погиб, еще девять травмировались.

6 января прокуроры Житомирской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении водителя, 30-летнего жителя Николаевской области, по факту совершения дорожно-транспортного происшествия, которое привело к гибели и травмированию пассажиров (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Дело будет рассматривать Червоноармейский районный суд.
Тэги: суд, Житомирщина, дтп
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