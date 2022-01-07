В Житомире на два дня частично перекроют улицу Победы вблизи перекрестка с улицей Домбровского. Как сообщили в горсовете, коммунальщики будут производить замену канализационного коллектора.
"8 и 9 января в связи с перекладкой канализационного трубопровода, который проходит на перекрестке ул. Победы - ул. Домбровского, часть дороги в направлении с Богунии в центр перекроют"
, - говорится на сайте ЖГС
.
Движение троллейбусов из района Богуния будет осуществляться по ул. Восточной.
Из центра на Богунию будут курсировать все виды транспорта.
Напомним, авария на канализационном коллекторе
произошла в ночь со 2-го на 3-е января. Наличие других инженерных коммуникаций усложняет ликвидацию аварийной ситуации.