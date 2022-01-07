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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 7 » 15:18:43

В Житомире на два дня частично перекроют улицу Победы

Сегодня, 15:18:43 505 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на два дня частично перекроют улицу Победы

 В Житомире на два дня частично перекроют улицу Победы вблизи перекрестка с улицей Домбровского. Как сообщили в горсовете, коммунальщики будут производить замену канализационного коллектора.

"8 и 9 января в связи с перекладкой канализационного трубопровода, который проходит на перекрестке ул. Победы - ул. Домбровского, часть дороги в направлении с Богунии в центр перекроют", - говорится на сайте ЖГС.

Движение троллейбусов из района Богуния будет осуществляться по ул. Восточной.

Из центра на Богунию будут курсировать все виды транспорта.

Напомним, авария на канализационном коллекторе произошла в ночь со 2-го на 3-е января. Наличие других инженерных коммуникаций усложняет ликвидацию аварийной ситуации.
Тэги: Ремонт, перекрытие улицы, Житомир
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