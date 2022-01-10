В колонии на Житомирщине заключенный убил сокамерника

В Бердичевской исправительной колонии №70 драка между заключенными завершилась убийством. Житомирская областная прокуратура начала уголовное производство.
"По данным следствия, 08.01.2022, в полночь, в камере участка усиленного контроля государственного учреждения "Бердичевская исправительная колония (№70)" между заключенными возник конфликт, который перерос в драку. Для одного из осужденных (судим 6 раз, в том числе по ч. 4 ст. 152 УК Украины к более 10 годам лишения свободы) выяснение отношений закончилось смертельным травмированием головы"
, - сообщили в прокуратуре
.
Совершение преступления инкриминируют 37-летнему заключенному, жителю Малинского района. Мужчина с 2004 года отбывает наказание сроком 21 год 8 месяцев за убийство и за покушение на убийство.
Подано ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.
"Начато досудебное расследование уголовного производства по факту умышленного убийства, совершенного лицом, ранее совершившим умышленное убийство (п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины)"
, - информирует ведомство.
Также Житомирская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебными лицами колонии своих служебных обязанностей.