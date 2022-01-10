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В колонии на Житомирщине заключенный убил сокамерника

10 Января 2022, 13:52:04 1960 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В колонии на Житомирщине заключенный убил сокамерника

 В Бердичевской исправительной колонии №70 драка между заключенными завершилась убийством. Житомирская областная прокуратура начала уголовное производство.

"По данным следствия, 08.01.2022, в полночь, в камере участка усиленного контроля государственного учреждения "Бердичевская исправительная колония (№70)" между заключенными возник конфликт, который перерос в драку. Для одного из осужденных (судим 6 раз, в том числе по ч. 4 ст. 152 УК Украины к более 10 годам лишения свободы) выяснение отношений закончилось смертельным травмированием головы", - сообщили в прокуратуре

Совершение преступления инкриминируют 37-летнему заключенному, жителю Малинского района. Мужчина с 2004 года отбывает наказание сроком 21 год 8 месяцев за убийство и за покушение на убийство.

Подано ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.

"Начато досудебное расследование уголовного производства по факту умышленного убийства, совершенного лицом, ранее совершившим умышленное убийство (п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - информирует ведомство.

Также Житомирская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебными лицами колонии своих служебных обязанностей.
Тэги: убийство, Житомирская область, колония
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