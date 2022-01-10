Симитировал самоубийство: 19-летний парень подозревается в убийстве своего дяди

"В поселок выехала следственно-оперативная группа Новоград-Волынского райотдела полиции. Во время осмотра тела умершего, которого родители уже подготовили к захоронению, специалисты обнаружили на шее след от веревки. По словам матери, ее сын предположительно совершил самоубийство. Однако полицейские не нашли никаких доказательств такого деяния. Показания родителей погибшего тоже вызвали подозрение у правоохранителей из-за путаности", - говорится в сообщении .

"Первоочередно было выяснено, что погибший злоупотреблял спиртным. В ночь с 5 на 6 января он вернулся домой навеселе. В доме, где проживали и родители мужчины, на тот момент гостил 19-летний племянник из Киевщины. Но во время работы следственно-оперативной группы его уже не было в доме", - рассказал начальник Новоград-Волынского райотдела полиции Андрей Гнатенко.