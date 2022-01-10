Симитировал самоубийство: 19-летний парень подозревается в убийстве своего дяди

На Житомирщина полиция расследовала смерть 49-летнего жителя поселка Марьяновка. Правоохранители получили сообщение, что мужчина якобы совершил самоубийство. Однако в ходе расследования стало известно, что мужчину убили. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"В поселок выехала следственно-оперативная группа Новоград-Волынского райотдела полиции. Во время осмотра тела умершего, которого родители уже подготовили к захоронению, специалисты обнаружили на шее след от веревки. По словам матери, ее сын предположительно совершил самоубийство. Однако полицейские не нашли никаких доказательств такого деяния. Показания родителей погибшего тоже вызвали подозрение у правоохранителей из-за путаности", - говорится в сообщении.
Специалисты судебно-медицинской экспертизы засвидетельствовали насильственную смерть мужчины от удушения. Полицейские заподозрили в убийстве 19-летнего племянника мужчины.
"Первоочередно было выяснено, что погибший злоупотреблял спиртным. В ночь с 5 на 6 января он вернулся домой навеселе. В доме, где проживали и родители мужчины, на тот момент гостил 19-летний племянник из Киевщины. Но во время работы следственно-оперативной группы его уже не было в доме", - рассказал начальник Новоград-Волынского райотдела полиции Андрей Гнатенко.
Фото: полиция
Предварительно известно, что парень встретил дядю возле двора уже с заготовленной веревкой. Потом сообщил родственникам о его смерти, помог занести тело в дом и поспешно поехал обратно в столицу.
В Киеве оперативники разыскали и задержали молодого человека. Ему объявлено о подозрении в причастности к умышленному убийству своего родственника. Судом парню избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По действующему законодательству ему может грозить от 7 до 15 лет тюрьмы.