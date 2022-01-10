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Питание по-новому: в садиках Житомира детей теперь кормят мясными маффинами, фишболами и чечевицей. ФОТО

10 Января 2022, 17:53:21 1704 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Питание по-новому: в садиках Житомира детей теперь кормят мясными маффинами, фишболами и чечевицей. ФОТО

 С 1 января 2022 года в житомирских образовательных учреждениях официально стартовал переход на новые нормы питания. В обновленном рационе увеличено количество фруктов, мяса и в то же время стало меньше сахара, соли и муки.

В детсаду №58 отныне на обед подают суп селянский с перловой крупой, маффины из говядины и овощами, картофельное пюре, салат из свеклы и с изюмом, кисель из плодово-ягодного сока, цельнозерновой хлеб, информирует ЖГС.
 

"Раньше мы получали из мяса говядину и птицу. Сейчас - свинину, говядину, филе птицы, бедро без кости и кожи. Из круп новыми в питании являются чечевица, булгур, макаронные изделия высшего сорта твердых сортов. Много овощей и фруктов. Получаем как сырые, так и замороженные. Например, на завтрак готовятся макароны с овощами и фрукты в сиропе. Теперь - минимум соли и сахара. В группах раннего возраста (1-3 года, - ред.) дети не будут употреблять сахар вообще, соли - меньше. Введено много печеных фруктов и фруктов в карамели", - рассказывает Тамара Савчук, заведующая детсада.


При введении новых блюд изучали вкусовые предпочтения детей. Так, дети не хотели есть печень, поэтому от нее в заведении отказались. 
 

"Как мы ни пытались добавить к печени какой-то секрет, дети печень не едят. Поэтому в новом меню ее нет. Все остальное детки едят хорошо. За день малыши получают до 10-ти разнообразных блюд, которые не повторяются в течение недели", - отмечают в садике.


Новое меню для детей рассчитано на 4 недели и состоит из 160-ти различных блюд. 
 

"Не было раньше салата из красной фасоли, капусты с бобовыми. Появилось немало блюд из тыквы. Например, икра тыквенная... Квашеные овощи даются детям от 5-ти лет. Много салатов из моркови. Салаты из свеклы тоже обновлены. Новое блюдо - салат из свеклы с изюмом, со сметаной... Хлеб - только цельнозерновой. Крупы разделены на злаковые, бобовые и зерновые. Раньше такого разделения не было. Рис с овощами и ризотто заменили плов с мясом. Появились наггетсы из рубленого куриного филе. Фишболы - это рыбное блюдо с овощами и рисом. Детки это любят. Кондитерские изделия, печенье, повидло исключили из меню полностью. Из мучных изделий остались только пампушки к борщу. Пампушки или клецки к борщу подаются один раз в месяц. Мука теперь - вспомогательный продукт", - рассказала старшая медицинская сестра по диетпитанию Людмила Межевич.


Раньше блюда для детей готовились на плите и духовке, обжаривались в жаровнях. Теперь для приготовления используют параковектомат, благодаря которому блюда сохраняют все питательные вещества, необходимые детскому организму.

Как сообщалось, с 1 января в детсадах и школах Житомира повысилась стоимость питания.




























 

Фото: ЖГС
Тэги: питание, дети, еда, Житомир, Детсад
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