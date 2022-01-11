В Житомире разыскивают 42-летнего мужчину: он гулял в парке и пропал

В Житомире разыскивают пропавшего без вести 42-летнего Андрея Ковальчука. Сообщение об исчезновении житомирянина опубликовала полиция Житомирской области
.
Отмечается, что мужчина 6 января ушел из дома и в настоящее время его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего
: рост около 170 см, среднего телосложения, волосы короткие, русые.
Одет был в куртку черного цвета с серыми вставками, синие джинсы, темные кроссовки с белыми полосами.
«Уважаемые граждане! Если вы владеете любой информацией о местонахождении Андрея Ковальчука, сообщите по телефону (0412) 40-74-75, 40-73-04, 093-022-47-28 или «102», или обратитесь в ближайшее отделение полиции»
, – призывают правоохранители.
Жена пропавшего в соцсети сообщила
, что в последний раз мужчина выходил на связь вечером 6 января. Тогда он гулял по набережной в парке Гагарина.