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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2022 » Январь » 11 » 09:12:51

В Житомире разыскивают 42-летнего мужчину: он гулял в парке и пропал

Вчера, 09:12:51 1462 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире разыскивают 42-летнего мужчину: он гулял в парке и пропал

 В Житомире разыскивают пропавшего без вести 42-летнего Андрея Ковальчука. Сообщение об исчезновении житомирянина опубликовала полиция Житомирской области.

Отмечается, что мужчина 6 января ушел из дома и в настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост около 170 см, среднего телосложения, волосы короткие, русые.

Одет был в куртку черного цвета с серыми вставками, синие джинсы, темные кроссовки с белыми полосами.

«Уважаемые граждане! Если вы владеете любой информацией о местонахождении Андрея Ковальчука, сообщите по телефону (0412) 40-74-75, 40-73-04, 093-022-47-28 или «102», или обратитесь в ближайшее отделение полиции», – призывают правоохранители.

Жена пропавшего в соцсети сообщила, что в последний раз мужчина выходил на связь вечером 6 января. Тогда он гулял по набережной в парке Гагарина.

Тэги: пропал человек, Житомир, розыск
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