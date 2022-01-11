Кабан клыком разорвал артерию: детали смерти полицейского на охоте

В Житомирском районе во время охоты погиб командир штурмового отряда КОРДа Евгений Андрейковец. Смертельное ранение мужчине нанес дикий кабан.
Животное клыком повредило артерию на ноге охотника. От ужасной раны мужчина истек кровью, информирует ТСН.
Сообщается, что кабана испугала собака правоохранителя. Животное выскочило прямо перед Евгением. Мужчина еще успел выстрелить, но кабан оказался проворнее.
Охотники говорят, схватка продолжалась считанные секунды, а затем добрых полчаса борьбы за жизнь Евгения.
Дмитрий Мазяр был с Евгением до последних секунд его жизни. Спасти полицейского они не могли, убеждает парень. Рана была очень большая, разрыв артерии, они тремя ремнями пережали ногу Евгения, но кровь все равно хлюпала.
По факту смерти человека возбудили уголовное дело по статье "убийство" с пометкой "несчастный случай".
"Начато досудебное расследование, будет установлен круг лиц, обстоятельства и законность охоты и другие обстоятельства, имеющие важное значение", - отметили в прокуратуре.
В лесном хозяйстве уже сообщили, охота была легальной, у погибшего были все разрешения и лицензии.
Заведующий сектором охотничьего хозяйства Житомирского лесного и охотничьего хозяйства Роман Логвинчук не вспоминает ни одного случая, когда бы кабан бросился на человека.
"Это просто досадный случай, стечение обстоятельств. Обычно дикий кабан, это зверь, когда он чувствует, что его преследуют или безысходность, он может броситься на своего нападающего", - отмечает он.