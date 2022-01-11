Кабан клыком разорвал артерию: детали смерти полицейского на охоте

"Начато досудебное расследование, будет установлен круг лиц, обстоятельства и законность охоты и другие обстоятельства, имеющие важное значение", - отметили в прокуратуре.

"Это просто досадный случай, стечение обстоятельств. Обычно дикий кабан, это зверь, когда он чувствует, что его преследуют или безысходность, он может броситься на своего нападающего", - отмечает он.