В Житомирской области свекровь забрала ребенка у невестки и держала его под замком

В Житомирской области свекровь выгнала из дома свою 25-летнюю невестку и не отдавала ей 2-летнюю дочь. Инцидент произошел в одном из сел Новоград-Волынского района.
По информации полиции
, 25-летняя женщина находится на стадии развода со своим мужем. Пока тот был на работе в Киеве, она вместе с ребенком жила в доме 57-летней свекрови.
Через конфликт свекровь выгнала невестку из дома и отказывалась отдавать ребенка. Она закрыла внучку дома.
Несколько дней 25-летняя невестка просила женщину вернуть ей ребенка, однако та отказывалась. Тогда она обратилась в полицию.
После разговора с правоохранителями свекровь согласилась вернуть ребенка матери.
"Правоохранители помогли женщине с ребенком добраться до другого села, где проживают ее родственники и в чьем доме отныне они будут жить. В то же время проверили соответствие условий для надлежащего развития и воспитания ребенка"
, - говорится в сообщении полиции.