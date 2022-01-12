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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 12 » 08:22:05

В Житомирской области свекровь забрала ребенка у невестки и держала его под замком

Сегодня, 08:22:05 154 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области свекровь забрала ребенка у невестки и держала его под замком

 В Житомирской области свекровь выгнала из дома свою 25-летнюю невестку и не отдавала ей 2-летнюю дочь. Инцидент произошел в одном из сел Новоград-Волынского района.

По информации полиции, 25-летняя женщина находится на стадии развода со своим мужем. Пока тот был на работе в Киеве, она вместе с ребенком жила в доме 57-летней свекрови.

Через конфликт свекровь выгнала невестку из дома и отказывалась отдавать ребенка. Она закрыла внучку дома.

Несколько дней 25-летняя невестка просила женщину вернуть ей ребенка, однако та отказывалась. Тогда она обратилась в полицию.

После разговора с правоохранителями свекровь согласилась вернуть ребенка матери.

"Правоохранители помогли женщине с ребенком добраться до другого села, где проживают ее родственники и в чьем доме отныне они будут жить. В то же время проверили соответствие условий для надлежащего развития и воспитания ребенка", - говорится в сообщении полиции.
Тэги: конфликт, свекровь, невестка, Житомирщина
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