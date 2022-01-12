В Украине начинается новая волна коронавируса – НАН

В Украине прогнозируют новую волну коронавируса, поскольку количество положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к концу декабря. Об этом сообщила
Национальная академия наук Украины (НАН).
"Динамика количества новых обнаружений и положительных ПЦР-тестов позволяет сделать вывод, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости. Количество положительных тестов выросло почти на 40% относительно минимума последних чисел декабря, также увеличиваются объемы тестирования и позитивность тестов"
, - отмечают ученые.
За последнюю неделю среднее количество новых обнаружений в Украине составило до 4540 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 158 смертей в день.
"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 6 202 (SEIR_U), 4 795 (Prophet) в течение недели 12-18 января 2022 года и 7 072 (SEIR_U), 4 735 (Prophet) – в течение недели 19-25 января"
, – информирует НАН.
По оценке ученых, Украина следует тенденциям стран восточной Европы (Чехия, Румыния, Болгария и др.) с небольшой задержкой во времени.
Начало новой волны пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к аномалиям в данных. Сейчас ученым трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения эпидемии.
"Согласно данным о заразности штамма "омикрон" и эпидемических тенденций ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей"
, – добавляют ученые.
Открытие школ после каникул и сезонность также могут существенно повлиять на динамику эпидемии.
"В последние 3-5 дней среди больных выросла доля совершеннолетней молодежи до 35 лет, что, в частности, стало чаще попадать в больницы"
, – говорится в сообщении НАН.