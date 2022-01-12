Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 12 Января 2022    09:10:40
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 12 » 08:58:22

В Украине начинается новая волна коронавируса – НАН

Сегодня, 08:58:22 97 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Украине начинается новая волна коронавируса – НАН

 В Украине прогнозируют новую волну коронавируса, поскольку количество положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к концу декабря. Об этом сообщила Национальная академия наук Украины (НАН).

"Динамика количества новых обнаружений и положительных ПЦР-тестов позволяет сделать вывод, что в Украине начинается очередная волна заболеваемости. Количество положительных тестов выросло почти на 40% относительно минимума последних чисел декабря, также увеличиваются объемы тестирования и позитивность тестов", - отмечают ученые.

За последнюю неделю среднее количество новых обнаружений в Украине составило до 4540 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 158 смертей в день.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 6 202 (SEIR_U), 4 795 (Prophet) в течение недели 12-18 января 2022 года и 7 072 (SEIR_U), 4 735 (Prophet) – в течение недели 19-25 января", – информирует НАН.

По оценке ученых, Украина следует тенденциям стран восточной Европы (Чехия, Румыния, Болгария и др.) с небольшой задержкой во времени.

Начало новой волны пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к аномалиям в данных. Сейчас ученым трудно оценить и спрогнозировать реальную скорость распространения эпидемии.

"Согласно данным о заразности штамма "омикрон" и эпидемических тенденций ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей", – добавляют ученые.

Открытие школ после каникул и сезонность также могут существенно повлиять на динамику эпидемии.

"В последние 3-5 дней среди больных выросла доля совершеннолетней молодежи до 35 лет, что, в частности, стало чаще попадать в больницы", – говорится в сообщении НАН.
Тэги: омикрон, коронавирус, НАН, covid
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus