Сегодня отмечается 115-я годовщина со дня рождения Сергея Королёва. ФОТО

В этот день 115 лет назад родился Сергей Королёв - ученый в области ракетостроения и космонавтики. По случаю годовщины в Житомире проходят торжественные мероприятия.
На площади имени С. П. Королёва общественность, руководство города и области возложили цветы к памятнику выдающегося земляка.
Продолжились торжества в экспозиции "Космос" Национального музея космонавтики.
12 января по случаю 115-летия со дня рождения Сергея Королёва в музее День открытых дверей.
Сергей Палович Королёв
Родился в Житомире 12 января 1907 года. Украинский ученый в области ракетостроения и космонавтики. Считается основоположником практической космонавтики. Конструктор первых искусственных спутников Земли и космических кораблей. Долгое время возглавлял ракетную программу СССР. Под его руководством запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, первый полет человека в космос и выход человека в космос.
В 1970 году в Житомире был открыт мемориальный дом-музей академика Сергея Павловича Королёва, а с 1987 года функционирует Музей космонавтики имени С.П. Королёва. В 2020 году музей получил статус национального
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Фото: ЖГС