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Сегодня отмечается 115-я годовщина со дня рождения Сергея Королёва. ФОТО

12 Января 2022, 11:11:24 1042 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сегодня отмечается 115-я годовщина со дня рождения Сергея Королёва. ФОТО

 В этот день 115 лет назад родился Сергей Королёв - ученый в области ракетостроения и космонавтики. По случаю годовщины в Житомире проходят торжественные мероприятия.

На площади имени С. П. Королёва общественность, руководство города и области возложили цветы к памятнику выдающегося земляка.

Продолжились торжества в экспозиции "Космос" Национального музея космонавтики.

12 января по случаю 115-летия со дня рождения Сергея Королёва в музее День открытых дверей.
 

Сергей Палович Королёв


Родился в Житомире 12 января 1907 года. Украинский ученый в области ракетостроения и космонавтики. Считается основоположником практической космонавтики. Конструктор первых искусственных спутников Земли и космических кораблей. Долгое время возглавлял ракетную программу СССР. Под его руководством запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, первый полет человека в космос и выход человека в космос.

В 1970 году в Житомире был открыт мемориальный дом-музей академика Сергея Павловича Королёва, а с 1987 года функционирует Музей космонавтики имени С.П. Королёва. В 2020 году музей получил статус национального.











Фото: ЖГС
Тэги: Сергей Королев, Житомир
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Комментариев: 2
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:29:17, 12 Января 2022 [Материал]

Великий человек!
predi
2 predi (predi)   • 08:07:19, Вчера [Материал]

Якби кацапи не вбили то не помер би в молодому віці.
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