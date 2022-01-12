Задушил дядю, чтобы защитить бабушку: подробности убийства на Житомирщине

"Проживая вместе с матерью (бабушкой подозреваемого), 49-летний потерпевший постоянно издевался над 73-летней женщиной, оскорблял матерными словами, угрожал, фактически жил за счет ее пенсии. Защитить бабушку внук решил таким жестоким способом, лишив жизни обидчика, даже заранее выкопал неподалеку от дома, в лесополосе, яму. Дождавшись, когда родной дядя придет с гулянок, совершил убийство, накинув ему веревку на шею. Убедившись в смерти, намеревался отнести тело в лесополосу", - информирует прокуратура.