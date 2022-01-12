Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 14 Января 2022    02:25:24
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Январь » 12 » 11:57:45

Задушил дядю, чтобы защитить бабушку: подробности убийства на Житомирщине

12 Января 2022, 11:57:45 1483 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Задушил дядю, чтобы защитить бабушку: подробности убийства на Житомирщине

 В Житомирской области 19-летний парень задушил своего дядю, чтобы защитить 73-летнюю бабушку. Об этом сообщила Житомирская областная прокуратура. По предварительным данным, мужчина регулярно издевался над пенсионеркой.

Убийство произошло в ночь с 5 на 6 января в пгт Марьяновка.
 

"Проживая вместе с матерью (бабушкой подозреваемого), 49-летний потерпевший постоянно издевался над 73-летней женщиной, оскорблял матерными словами, угрожал, фактически жил за счет ее пенсии. Защитить бабушку внук решил таким жестоким способом, лишив жизни обидчика, даже заранее выкопал неподалеку от дома, в лесополосе, яму. Дождавшись, когда родной дядя придет с гулянок, совершил убийство, накинув ему веревку на шею. Убедившись в смерти, намеревался отнести тело в лесополосу", - информирует прокуратура.


Родные пытались скрыть насильственную смерть, подготовив поспешные похороны. Однако правоохранители, исследовав обстоятельства, констатировали совершение убийства.

Парня задержали в Киеве. Он подозревается в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Суд взял подозреваемого под стражу без права внесения денежного залога.
Тэги: Житомирщина, убийство
Новости партнеров
Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 14:53:28, 12 Января 2022 [Материал]

Жаль парня. Вроде плохого ничего не совершил, наказал козла, а отвечать придется за убийство.
kozyberda79
2 Наталия (kozyberda79)   • 12:48:22, Вчера [Материал]

Если полиция не может нас защитить от таких ублюдков, мы сами защищаемся, но за это несем наказание, дядю не жалко совершенно, сколько таких уродов калечат нам жизни, при этом полиция не вмешивается, что нам остается делать, доводят до такого.... Парня только жалко, будет сидеть за этого урода.
kozyberda79
3 Наталия (kozyberda79)   • 12:53:43, Вчера [Материал]

У меня лично знакомый убил соседа, за то что тот просто издевался над его матерью, пришел дал по морде, тот упал и умер, дали 8 лет. отсидел чуть больше трех, по удо вышел
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus