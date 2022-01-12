Задушил дядю, чтобы защитить бабушку: подробности убийства на Житомирщине

В Житомирской области 19-летний парень задушил своего дядю, чтобы защитить 73-летнюю бабушку. Об этом сообщила Житомирская областная прокуратура
. По предварительным данным, мужчина регулярно издевался над пенсионеркой.
Убийство произошло в ночь с 5 на 6 января в пгт Марьяновка.
"Проживая вместе с матерью (бабушкой подозреваемого), 49-летний потерпевший постоянно издевался над 73-летней женщиной, оскорблял матерными словами, угрожал, фактически жил за счет ее пенсии. Защитить бабушку внук решил таким жестоким способом, лишив жизни обидчика, даже заранее выкопал неподалеку от дома, в лесополосе, яму. Дождавшись, когда родной дядя придет с гулянок, совершил убийство, накинув ему веревку на шею. Убедившись в смерти, намеревался отнести тело в лесополосу", - информирует прокуратура.
Родные пытались скрыть насильственную смерть, подготовив поспешные похороны. Однако правоохранители, исследовав обстоятельства, констатировали совершение убийства
.
Парня задержали в Киеве. Он подозревается в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
Суд взял подозреваемого под стражу без права внесения денежного залога.