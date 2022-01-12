«Будет для вас уроком»: у житомирянина мошенники из отделения Justin украли компьютерную технику стоимостью 114 тыс. грн

В Житомире ветеран АТО собирал деньги на операцию жене, однако попал на крючок к аферистам. Мужчина решил продать компьютерную технику стоимостью 114 тысяч гривен. Через онлайн-доску объявлений нашел покупателя, отправил товар ему через службу доставки Justin. Клиент в последний момент отказался забирать технику, поэтому она вернулась в отделение отправителя. Уже оттуда ее впоследствии похитил неизвестный, информирует ТСН
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Служба доставки Justin, по словам семьи, своей вины в происходящем не видит и не спешит компенсировать потерянные деньги.
Деньги на операцию
Владиславу 28 лет. Недавно он вернулся домой после трехлетнего военного контракта. Он артиллерист, служил в Луганской области, имеет статус участника боевых действий. До армии мужчина увлекался компьютерными играми, поэтому собрал себе серьезную "машину", на которую легко мог устанавливать самые новые гейм-приложения. Однако, когда вернулся из АТО, решил продать технику, а заработанные деньги потратить на операцию — у его жены Софии серьезные проблемы со зрением.
"Нужны были деньги, потому что я очень плохо вижу. Мы хотели часть расходов на операцию покрыть этими деньгами. Кроме этого, муж перестал играть и потребность в таком дорогом игровом девайсе отпала”, — рассказывает жена ветерана АТО София Мякота.
Мошенническая схема
На одну из самых популярных онлайн-досок объявлений Владислав выставил все оборудование: мощный компьютер, игровой монитор, видеокарту. Стоимость комплекта — 114 тысяч гривен.
Впоследствии нашелся и покупатель. Из Одессы. Однако клиент поставил условие — прислать товар исключительно службой доставки Justin. Владислав и София согласились, поэтому игровой софт поехал в курортный город. В то же время там товар никто не забрал, из-за чего его отправили обратно в Житомир.
"Насколько мы понимаем, в Одессе на отделение никто не пришел, а просто через программу сделал отказ от получения. Техника вернулась через 2-3 дня. Примерно в 13:30. Когда мы пришли за ней, нам сказали, что ее уже получили несколько часов назад. Оператор отделение сразу начала говорить, что это не ее вина, что два неизвестных мужчины назвали ФИО и номер телефона, по этим данным она отдала посылки. Хотя все мы понимаем, что эти данные есть как у отправителя, так и получателя. Они не предоставили никаких документов”, — добавила София Мякота.
Переписка с потенциальным подозреваемым
В какой-то момент клиент с онлайн-доски объявлений, которому и адресовалась посылка, связался с Владиславом и потребовал выкуп. Технику он соглашался вернуть, если ему перечислят 10 тысяч гривен. Что интересно, находился он, очевидно, отнюдь не в Одессе, где сначала должен был забрать товар, а в Житомире.
"Мы с ним переписывались. Требовал у нас 10 тысяч гривен. Но мы ничего не сбросили и пытались тянуть время, надеясь на полицию. Он выставлял себя якобы перекупщиком. Хотя, как я понимаю, это один и тот же человек. В Одессе никого не было. Это лишь часть их аферы — сделать так, чтобы мы поверили в “настоящего” покупателя”, — подчеркнула София.
Женщина показала скриншоты переписки с этим человеком. В общении он требует, чтобы семья перечислила им какую-нибудь сумму: будь это пять тысяч или десять — не важно, главное - “гарантии”.
“Когда ждать пополнения? Сколько у вас денег на карте? Это наши гарантии. Гарантии, что нужно разойтись на нормальной нотке. Вам это (потеря имущества, — ред.) будет уроком”
, — писал гражданин.
Расследование
По словам Софии, после случившегося на место вызвали правоохранителей. Однако они, говорит женщина, особого вовлечения к произошедшему не проявляли. И даже тогда, когда служба безопасности Justin предоставила видео с камер наблюдения, на которых видно, как в отделение зашли двое мужчин — один из них был без маски.
“Представитель службы доставки сказал, что один из этих мужчин находится на условном сроке за похожее преступление. Служба безопасности предложила правоохранителям просто вызвать этого человека, поскольку он должен постоянно отмечаться в полиции. Но никто этого так и не сделал”, — подчеркнула София Мякота.
Во время подготовки материала ТСН.ua пытался связаться со следователем, которая занимается расследованием преступления. Журналисты хотели выяснить, на каком этапе следствие, по какому факту открыто уголовное производство, удалось ли установить личность подозреваемого и находится ли он под условным сроком. Однако дозвониться до следователя так и не удалось.
Что говорят в службе доставки Justin
На горячей линии сообщили, что о случившемся им известно. Хотя какой-либо детальной информации они сейчас предоставить не могут, потому что “идет служебное расследование”.
"В полицию было подано заявление. Сейчас продолжается досудебное расследование. Также проводится служебное расследование, где именно находятся посылки и кто их забрал”, — сообщила оператор службы доставки.
Там также не ответили, действительно ли сотрудница отделения не проверила документы у получателя посылки.