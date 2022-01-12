«Будет для вас уроком»: у житомирянина мошенники из отделения Justin украли компьютерную технику стоимостью 114 тыс. грн

Деньги на операцию

"Нужны были деньги, потому что я очень плохо вижу. Мы хотели часть расходов на операцию покрыть этими деньгами. Кроме этого, муж перестал играть и потребность в таком дорогом игровом девайсе отпала”, — рассказывает жена ветерана АТО София Мякота.









Мошенническая схема

"Насколько мы понимаем, в Одессе на отделение никто не пришел, а просто через программу сделал отказ от получения. Техника вернулась через 2-3 дня. Примерно в 13:30. Когда мы пришли за ней, нам сказали, что ее уже получили несколько часов назад. Оператор отделение сразу начала говорить, что это не ее вина, что два неизвестных мужчины назвали ФИО и номер телефона, по этим данным она отдала посылки. Хотя все мы понимаем, что эти данные есть как у отправителя, так и получателя. Они не предоставили никаких документов”, — добавила София Мякота.



Переписка с потенциальным подозреваемым

"Мы с ним переписывались. Требовал у нас 10 тысяч гривен. Но мы ничего не сбросили и пытались тянуть время, надеясь на полицию. Он выставлял себя якобы перекупщиком. Хотя, как я понимаю, это один и тот же человек. В Одессе никого не было. Это лишь часть их аферы — сделать так, чтобы мы поверили в “настоящего” покупателя”, — подчеркнула София.



Расследование

“Представитель службы доставки сказал, что один из этих мужчин находится на условном сроке за похожее преступление. Служба безопасности предложила правоохранителям просто вызвать этого человека, поскольку он должен постоянно отмечаться в полиции. Но никто этого так и не сделал”, — подчеркнула София Мякота.

Что говорят в службе доставки Justin

"В полицию было подано заявление. Сейчас продолжается досудебное расследование. Также проводится служебное расследование, где именно находятся посылки и кто их забрал”, — сообщила оператор службы доставки.