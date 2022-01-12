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«Будет для вас уроком»: у житомирянина мошенники из отделения Justin украли компьютерную технику стоимостью 114 тыс. грн

12 Января 2022, 12:55:38 2733 17 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Будет для вас уроком»: у житомирянина мошенники из отделения Justin украли компьютерную технику стоимостью 114 тыс. грн

 В Житомире ветеран АТО собирал деньги на операцию жене, однако попал на крючок к аферистам. Мужчина решил продать компьютерную технику стоимостью 114 тысяч гривен. Через онлайн-доску объявлений нашел покупателя, отправил товар ему через службу доставки Justin. Клиент в последний момент отказался забирать технику, поэтому она вернулась в отделение отправителя. Уже оттуда ее впоследствии похитил неизвестный, информирует ТСН.

Служба доставки Justin, по словам семьи, своей вины в происходящем не видит и не спешит компенсировать потерянные деньги.
 

Деньги на операцию


Владиславу 28 лет. Недавно он вернулся домой после трехлетнего военного контракта. Он артиллерист, служил в Луганской области, имеет статус участника боевых действий. До армии мужчина увлекался компьютерными играми, поэтому собрал себе серьезную "машину", на которую легко мог устанавливать самые новые гейм-приложения. Однако, когда вернулся из АТО, решил продать технику, а заработанные деньги потратить на операцию — у его жены Софии серьезные проблемы со зрением.
 

"Нужны были деньги, потому что я очень плохо вижу. Мы хотели часть расходов на операцию покрыть этими деньгами. Кроме этого, муж перестал играть и потребность в таком дорогом игровом девайсе отпала”, — рассказывает жена ветерана АТО София Мякота.





Мошенническая схема


На одну из самых популярных онлайн-досок объявлений Владислав выставил все оборудование: мощный компьютер, игровой монитор, видеокарту. Стоимость комплекта — 114 тысяч гривен.

Впоследствии нашелся и покупатель. Из Одессы. Однако клиент поставил условие — прислать товар исключительно службой доставки Justin. Владислав и София согласились, поэтому игровой софт поехал в курортный город. В то же время там товар никто не забрал, из-за чего его отправили обратно в Житомир.
 

"Насколько мы понимаем, в Одессе на отделение никто не пришел, а просто через программу сделал отказ от получения. Техника вернулась через 2-3 дня. Примерно в 13:30. Когда мы пришли за ней, нам сказали, что ее уже получили несколько часов назад. Оператор отделение сразу начала говорить, что это не ее вина, что два неизвестных мужчины назвали ФИО и номер телефона, по этим данным она отдала посылки. Хотя все мы понимаем, что эти данные есть как у отправителя, так и получателя. Они не предоставили никаких документов”, — добавила София Мякота.


Переписка с потенциальным подозреваемым


В какой-то момент клиент с онлайн-доски объявлений, которому и адресовалась посылка, связался с Владиславом и потребовал выкуп. Технику он соглашался вернуть, если ему перечислят 10 тысяч гривен. Что интересно, находился он, очевидно, отнюдь не в Одессе, где сначала должен был забрать товар, а в Житомире.
 

"Мы с ним переписывались. Требовал у нас 10 тысяч гривен. Но мы ничего не сбросили и пытались тянуть время, надеясь на полицию. Он выставлял себя якобы перекупщиком. Хотя, как я понимаю, это один и тот же человек. В Одессе никого не было. Это лишь часть их аферы — сделать так, чтобы мы поверили в “настоящего” покупателя”, — подчеркнула София.


Женщина показала скриншоты переписки с этим человеком. В общении он требует, чтобы семья перечислила им какую-нибудь сумму: будь это пять тысяч или десять — не важно, главное - “гарантии”.

“Когда ждать пополнения? Сколько у вас денег на карте? Это наши гарантии. Гарантии, что нужно разойтись на нормальной нотке. Вам это (потеря имущества, — ред.) будет уроком”, — писал гражданин.


Расследование


По словам Софии, после случившегося на место вызвали правоохранителей. Однако они, говорит женщина, особого вовлечения к произошедшему не проявляли. И даже тогда, когда служба безопасности Justin предоставила видео с камер наблюдения, на которых видно, как в отделение зашли двое мужчин — один из них был без маски.
 

“Представитель службы доставки сказал, что один из этих мужчин находится на условном сроке за похожее преступление. Служба безопасности предложила правоохранителям просто вызвать этого человека, поскольку он должен постоянно отмечаться в полиции. Но никто этого так и не сделал”, — подчеркнула София Мякота.


Во время подготовки материала ТСН.ua пытался связаться со следователем, которая занимается расследованием преступления. Журналисты хотели выяснить, на каком этапе следствие, по какому факту открыто уголовное производство, удалось ли установить личность подозреваемого и находится ли он под условным сроком. Однако дозвониться до следователя так и не удалось.
 

Что говорят в службе доставки Justin


На горячей линии сообщили, что о случившемся им известно. Хотя какой-либо детальной информации они сейчас предоставить не могут, потому что “идет служебное расследование”.
 

"В полицию было подано заявление. Сейчас продолжается досудебное расследование. Также проводится служебное расследование, где именно находятся посылки и кто их забрал”, — сообщила оператор службы доставки.


Там также не ответили, действительно ли сотрудница отделения не проверила документы у получателя посылки.
Тэги: Житомир, Justin, мошенники
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Комментариев: 16
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 14:10:26, 12 Января 2022 [Материал]

ТСН - тебя снова на@бали....
оценил посылочку "ветеранАТО" в 100 гривен, чтоб зэкономыты?
ну так кроилово ведёт к попадалову

З.Ы.
джастин рулит, новая почта - козлы....
melan
2 melan (melan)   • 15:02:08, 12 Января 2022 [Материал]

оценил бы он ее на полную стоимость товара был бы совсем другой компот. Ну и девка со службы доставки виновата та как не идентифицировала получателя прежде чем выдать посылку.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 15:30:25, 12 Января 2022 [Материал]

чёйто?
она идентифицировала - проверила трекномер, фамилию и номер телефона. Та же укропочта спокойно отдаёт 200 баксовые посылки по номеру телефона и правильно угаданной фамилии. Считаецца, что с рандомностью трекномеров этого достаточно. Учитывая что возвратный трек отличаецца от прямого. Тут скорее всего ИМХО бага в том, что получатель как-то может увидеть обратный трек.
ax
4 Ax Axovich (ax)   • 16:52:09, 12 Января 2022 [Материал]

джастин не рулит, они у меня даже документы не проверили, хотя была дорогая посылка и по регламенту должны были...
в тоже на время на новой почте всегда проверяют
(чисто из опыта)
RaID
5 Сергій (RaID)   • 17:52:03, 12 Января 2022 [Материал]

Який зв'язок у скільки посилка була оцінена і тим що її забрав хтось сторонній замість того хто це мав бути? Яка б там оцінка не була, джастін і 100 грн не буде повертати, вона ж не втрачена, а отримана.
Hoakina
8 Марина (Hoakina)   • 09:53:43, Вчера [Материал]

На 5. Буквально вчора про подібний розвід чула на ФБ. Але там НП.
TerminatorUA
6 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 19:07:02, 12 Января 2022 [Материал]

В статье о мошенничестве важно делать акцент, что пострадавший ветеран АТО, Владиславу 28 лет. Недавно он вернулся домой после трехлетнего военного контракта. Он артиллерист, служил в Луганской области, имеет статус участника боевых действий? А если это был какой-то Пэтро, 60 лет, последние 30 лет проработал ассенизатором, недавно вышел на пенсию, имеет статус ветерана труда и т.д., вы тоже бы так писАли?
predi
7 predi (predi)   • 08:01:15, Вчера [Материал]

А ти тих героїв котрі били німецьких фашистів і котрих ти звеш "дедываивали" теж прирівняеш до простого асенізатора?
Невже настільки погано з розумовою діяльністю?
FIFA
9 Андрей (FIFA)   • 12:45:36, Вчера [Материал]

Було сказано про умовного пенсіонера 60+. Тих героїв, що боролись проти німецької окупації майже не залишились і вік у них інших. Хіба важко в математику...
predi
10 predi (predi)   • 13:47:35, Вчера [Материал]

Вата і ти в профанаті? Шо за епідемія в кацапії?
До чого тут умовний пенсіонер коли порівнюють дві категорії котра має різні юридичні і соціальні статуси в суспільстві?
А мета цього кацапського ФСБ-шного бидла котрий TerminatorUA різними заходами і публікаціями принизити і звести наших Героїв до стану асенізаторів. Він добре розуміє що для нас ця категорія людей була і буде Героями і котрим ми будем безмежно вдячні за те що вони захистили нас від москвинської фашистської банди котра має метою нас знищити як націю і державу і пам'ять про їх подвиги назавжди будуть записані золотими літерами в історію України..
То невже настільки погано в тебе з розумовою діяльністю?.
FIFA
11 Андрей (FIFA)   • 14:13:14, Вчера [Материал]

Я написав лише про те, що з ідентифікацією другої категорії ти помилився як школяр. Про вату і московію пиши іншим
predi
12 predi (predi)   • 14:21:42, Вчера [Материал]

"Про вату і московію пиши іншим"
Пишу тільки тим хто захищає московитів.Їм і пишу.
Шо таке друга категорія кацап?
FIFA
13 Андрей (FIFA)   • 14:46:44, Вчера [Материал]

Категорії можна перераховувати як перша, друга, третя.... і т.д. а не лише одна та інша. Досить тролити, займайся справами, ти помилився адресою
predi
14 predi (predi)   • 15:02:52, Вчера [Материал]

"ти помилився адресою"
Кацапе це не я, а ти помилився адресою.
Бо підтримуючи російського фашиста і захищающи вбивць котрі системно принижують наших військових котрі Герої з великої букви до стану асенізаторів ти став тим же бидлом котрий і автор цього поста .
То ж відповім тобі твоїми словами кацапе: займайся справами, ти помилився адресою кацапе.
FIFA
15 Андрей (FIFA)   • 16:00:18, Вчера [Материал]

Те що ти бачиш одні літери, а читаєш інші, я вже зрозумів. Ніхто нікого не захищає. І на особистості не переходь
predi
16 predi (predi)   • 16:20:02, Вчера [Материал]

Ти не особистість, ти кацап котрий підтримує українофоба. Бо якщо ще й літері в тебе читаються по іншому тоді все встає на свої місця.
Українські воїни завжди були і мають бути в зоні особливої уваги і підтримки, бо це Герої. І не тобі судити про якихось умовних асенізаторів і ставити їх в угоду рашських фашистів на одну планку з Героями..
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