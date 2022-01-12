В Житомире припаркованный посреди улицы BMW приостановил реконструкцию трубопровода

Водоканал вместе с подрядной компанией проводит реконструкцию северного магистрального трубопровода Житомира. Он обеспечивает водой центр и 54% домов всего города.
На днях на строительной площадке на улице Каховской работы приостановились. Причиной стала припаркованная посреди улицы машина. Об этом сообщили на странице коммунального предприятия "Житомирводоканал
" в соцсети.
Отмечается, что рабочие попросили водителя перепарковать машину, однако в ответ услышали нецензурную брань.
"10 января на строительной площадке, что на улице Каховской, во время разгрузки стеклопластиковых труб жительница одного из домов на своей машине заблокировала дорогу, чем сделала невозможным дальнейшее проведение работ. На вежливую просьбу к владелице транспортного средства убрать авто рабочие "КСМ-ГРУП" в ответ услышали нецензурную брань. На предупреждение о том, что в случае дальнейшего блокирования дороги, подрядная организация будет вынуждена обратиться к правоохранительным органам, никакой реакции не было", – говорится в сообщении водоканала.
Фото: водоканал
Для разрешения спора на место происшествия вызвали полицию.
"В результате, из-за того, что один человек не захотел услышать других и с пониманием отнестись к необходимости проведения работ, рабочий день бригады "КСМ-ГРУП" из 8 человек завершился на 3 часа позже. Турецкая фура, которая привезла трубы, не смогла вовремя попасть на следующую загрузку"
, – отметили в КП.
Стоимость реконструкции 2,5 км северного магистрального трубопровода
– 41 млн 786 тыс. грн. Реконструкция происходит по технологии санации, то есть методом прокладки трубы в трубу.