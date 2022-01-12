В Житомире припаркованный посреди улицы BMW приостановил реконструкцию трубопровода

"10 января на строительной площадке, что на улице Каховской, во время разгрузки стеклопластиковых труб жительница одного из домов на своей машине заблокировала дорогу, чем сделала невозможным дальнейшее проведение работ. На вежливую просьбу к владелице транспортного средства убрать авто рабочие "КСМ-ГРУП" в ответ услышали нецензурную брань. На предупреждение о том, что в случае дальнейшего блокирования дороги, подрядная организация будет вынуждена обратиться к правоохранительным органам, никакой реакции не было", – говорится в сообщении водоканала.