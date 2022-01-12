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Доходы украинцев «съела» инфляция: экономист объявил неутешительные цифры

12 Января 2022, 16:40:58 1701 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Доходы украинцев «съела» инфляция: экономист объявил неутешительные цифры

 По данным Государственной службы статистики, за прошлый год инфляция составила 10,3%. А реальные доходы населения с января по октябрь выросли всего на 3%. Однако большая часть роста цен не зависела от Украины и объясняется инфляционными процессами во всем мире.

Об этом говорится в Facebook-посте главы совета НБУ Богдана Данилишина. Экономист отмечает, что речь идет о его личной экспертной оценке, передает BBC News Украина.

Он напоминает, что во многих странах инфляция достигает рекордных уровней за многие годы - в США - 6,8%, в ЕС - 5%, В Британии - 5,1%.

Рост цен и тарифов на энергоносители привел к росту цен в промышленности - на 69% за прошлый год.
 

"Услуги электро-, газо - и теплоснабжения подорожали в 2,7 раза, стоимость сырой нефти и природного газа - в 1,7 раза, каменного угля - в 1,5 раза", - напоминает экономист.


Еще одним источником инфляции стало удорожание продуктов "сахара - на 28%, подсолнечного масла - 39%, яиц - 19%, хлеба - 19%". А продукты составляют большую долю потребительской корзины украинцев.
 

Незначительный рост

 

"В результате рост реальных денежных доходов населения (заработных плат, пенсий, других денежных трансфертов) за 9 месяцев 2021 года составил лишь 3%. Оно не смогло компенсировать рост расходов населения на товары и услуги первой необходимости", - констатирует председатель совета НБУ.


"По данным МВФ, в Украине покупательная способность доходов в расчете на одного жителя остается самой низкой в Европе", - напоминает экономист.

Чтобы компенсировать нехватку денег, украинцы начали тратить сбережения - за год они сократились на 88 млрд грн (или 2,4% ВВП).

В целом рост экономики в 2021 году не смог компенсировать ее падение за 2020 год, когда ВВП страны сократился на 4%.

По предварительным расчетам, в 2021 году экономика Украины выросла на 3,2%, что ощутимо меньше тех ожиданий, которые были в начале прошлого года. В бюджет тогда заложили рост в 4,6%.
Тэги: украина, ВВП, экономика, инфляция
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Комментариев: 11
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:11:53, 12 Января 2022 [Материал]

У народа украли газ .электричество и продали за границу. Это не инфляция сьела доходы украинцев. -это спекуляция энергоресурсами уничтожает национальную валюту Украины.
RaID
3 Сергій (RaID)   • 17:38:22, 12 Января 2022 [Материал]

Тобто вкрали? Народ його продав. Народ встановив рентну плату за надра, руками тих кого обрав. Той хто газ видобув сплатив за нього цю саму рентну плату до бюджету, народ отримав свою пенсію чи ще там щось, а газ з тих пір вже перестав бути народний як його дістали з під землі і сплатили на нього встановлену ціну.
Hoakina
4 Марина (Hoakina)   • 18:19:35, 12 Января 2022 [Материал]

На 3. Не народ, а нарід ))
Golden
7 Гоги (Golden)   • 10:17:03, Вчера [Материал]

Народ

“Мене створив єгипетський народ” (Леся Українка);
Аж гуде, З усіх усюд народу йде (Т. Шевченко);
Митцю не треба нагород, Його судьба нагородила, Коли в людини є народ, Тоді вона уже людина (Л. Костенко);
В земельних справах комісія, вибрана на останній сесії Центральної Ради, вже виробила закон про передачу землі трудовому народові без викупу (В. Винниченко).
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 10:35:10, Вчера [Материал]

На 3. Вы газ добыли? С помощью чего добыли7 скважины пробурены при Союзе, Трубопровод проложен при Союзе. Скважины пробурены в основном на глубину полтора километра. и 80% из них затампанованы для будущих поколений. Какую цену вы заплатили за это оборудование. за саму скважину? если три копейки " как это и есть в действительности" то это кража у народа Украины его национального богатства. Хотя о какой Украине я говорю у пана, скорее всего, несколько гражданств поэтому понятие национальности и Государство ему не знакома. Запроданець!
TerminatorUA
5 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 18:30:24, 12 Января 2022 [Материал]

Просто Коцюбко сам хотел воровать и наживаться, но каждый раз на выборах пролетал как фанера над Парижем. Нарид сказав Кацюбке ни
AlexIvanov
9 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 10:47:16, Вчера [Материал]

На 5. Нарид это 10% от общего числа избирателей ? Остальные на выборы не пошли потому что не верят что голоса считают правильно. Если взять результаты выборов то "ни" Коцюбке сказал 51 % от этого нарида и этих людей мы звсех знаем в лицо они по четыре человека на каждом маленьком сквере пиарятся. а потом рассказывают как облагодетельствовали людей за деньги гор.бюджета.
TerminatorUA
11 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 20:59:56, Вчера [Материал]

Ля, Коцюбко, ты дурак? Нах ты кому тут надо?
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:17:53, 12 Января 2022 [Материал]

Депутаты всех уровней с хищением газа не борются. а значит уничтожают Государство
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 22:00:37, 12 Января 2022 [Материал]

Как доить хохлов.
Издание третье, дополненное, но всё еще далеко не полное....
predi
10 predi (predi)   • 15:20:40, Вчера [Материал]

А дай посилання, де це видання?
Бо знайшов як доїть кацапів головний баран москвинського стада.
Це не воно?
https://www.youtube.com/watch?v=ipAnwilMncI
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