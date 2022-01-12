Доходы украинцев «съела» инфляция: экономист объявил неутешительные цифры

По данным Государственной службы статистики, за прошлый год инфляция составила 10,3%. А реальные доходы населения с января по октябрь выросли всего на 3%. Однако большая часть роста цен не зависела от Украины и объясняется инфляционными процессами во всем мире.
Об этом говорится в Facebook-посте главы совета НБУ Богдана Данилишина
. Экономист отмечает, что речь идет о его личной экспертной оценке, передает BBC News Украина
.
Он напоминает, что во многих странах инфляция достигает рекордных уровней за многие годы - в США - 6,8%, в ЕС - 5%, В Британии - 5,1%.
Рост цен и тарифов на энергоносители привел к росту цен в промышленности - на 69% за прошлый год.
"Услуги электро-, газо - и теплоснабжения подорожали в 2,7 раза, стоимость сырой нефти и природного газа - в 1,7 раза, каменного угля - в 1,5 раза", - напоминает экономист.
Еще одним источником инфляции стало удорожание продуктов "сахара - на 28%, подсолнечного масла - 39%, яиц - 19%, хлеба - 19%". А продукты составляют большую долю потребительской корзины украинцев.
Незначительный рост
"По данным МВФ, в Украине покупательная способность доходов в расчете на одного жителя остается самой низкой в Европе"
"В результате рост реальных денежных доходов населения (заработных плат, пенсий, других денежных трансфертов) за 9 месяцев 2021 года составил лишь 3%. Оно не смогло компенсировать рост расходов населения на товары и услуги первой необходимости", - констатирует председатель совета НБУ.
, - напоминает экономист.
Чтобы компенсировать нехватку денег, украинцы начали тратить сбережения - за год они сократились на 88 млрд грн (или 2,4% ВВП).
В целом рост экономики в 2021 году не смог компенсировать ее падение за 2020 год, когда ВВП страны сократился на 4%.
По предварительным расчетам, в 2021 году экономика Украины выросла на 3,2%, что ощутимо меньше тех ожиданий, которые были в начале прошлого года. В бюджет тогда заложили рост в 4,6%.