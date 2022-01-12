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Житомиряне в реке нашли труп мужчины: в полиции назвали вероятную причину смерти

12 Января 2022, 17:54:08 2458 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне в реке нашли труп мужчины: в полиции назвали вероятную причину смерти

 На выходных в Житомире случайные прохожие обнаружили в реке Каменка тело мужчины и сообщили в полицию. Об этом 12 января сообщило "Суспільне".

По словам пресс-секретарь областного управления Нацполиции Аллы Ващенко, правоохранителям удалось установить личность мужчины. 

"Прохожие обнаружили труп мужчины. В настоящее время установлено, что это местный житель 1986 года рождения. В рамках открытого уголовного производства была назначена судебно-медицинская экспертиза относительно причин смерти", – рассказала Алла Ващенко.

Предварительная причина смерти мужчины – переохлаждение.
Тэги: полиция, Река, тело, Житомир
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