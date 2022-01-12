Житомиряне в реке нашли труп мужчины: в полиции назвали вероятную причину смерти

На выходных в Житомире случайные прохожие обнаружили в реке Каменка тело мужчины и сообщили в полицию. Об этом 12 января сообщило "Суспільне
".
По словам пресс-секретарь областного управления Нацполиции Аллы Ващенко, правоохранителям удалось установить личность мужчины.
"Прохожие обнаружили труп мужчины. В настоящее время установлено, что это местный житель 1986 года рождения. В рамках открытого уголовного производства была назначена судебно-медицинская экспертиза относительно причин смерти"
, – рассказала Алла Ващенко.
Предварительная причина смерти мужчины – переохлаждение.