Инспектор житомирской колонии подрабатывал курьером и поставлял заключенным наркотики

В Житомире сотрудник Государственной уголовно-исполнительной службы поставлял наркотики заключенным. Правоохранители задержали инспектора при попытке осуществить очередную доставку наркотиков.
Об этом 13 января сообщила Служба безопасности Украины
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"Он наладил канал поставки наркотических средств на территорию пенитенциарного учреждения еще несколько месяцев назад. Прикрываясь выполнением своих функциональных обязанностей, он несколько раз в неделю беспрепятственно проносил наркотики на территорию режимного объекта. "Ассортимент" наркодоставок был довольно широкий – на заказ заключенного клиента инспектор мог достать практически любое наркотическое средство или психотропное вещество (от канабиса до метадона). При этом стоимость наркотика, по сравнению с ценой на свободе, увеличивалась вдвое", – информирует спецслужба.
Фото: СБУ
По оперативным данным, наркоторговля за решеткой приносила злоумышленнику существенную прибыль – в среднем она в два раза превышал размер его ежемесячного денежного обеспечения по основному месту работы.
"Сейчас решается вопрос о мере пресечения и объявлении фигуранту дела о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В рамках открытого уголовного производства продолжаются следственные действия для привлечения к предусмотренной законом ответственности других лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков"
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Фото: СБУ