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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Январь » 13 » 15:26:20

Инспектор житомирской колонии подрабатывал курьером и поставлял заключенным наркотики

Вчера, 15:26:20 750 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Инспектор житомирской колонии подрабатывал курьером и поставлял заключенным наркотики

 В Житомире сотрудник Государственной уголовно-исполнительной службы поставлял наркотики заключенным. Правоохранители задержали инспектора при попытке осуществить очередную доставку наркотиков.

Об этом 13 января сообщила Служба безопасности Украины.
 

"Он наладил канал поставки наркотических средств на территорию пенитенциарного учреждения еще несколько месяцев назад. Прикрываясь выполнением своих функциональных обязанностей, он несколько раз в неделю беспрепятственно проносил наркотики на территорию режимного объекта.  "Ассортимент" наркодоставок был довольно широкий – на заказ заключенного клиента инспектор мог достать практически любое наркотическое средство или психотропное вещество (от канабиса до метадона). При этом стоимость наркотика, по сравнению с ценой на свободе, увеличивалась вдвое", – информирует спецслужба.


Фото: СБУ


По оперативным данным, наркоторговля за решеткой приносила злоумышленнику существенную прибыль – в среднем она в два раза превышал размер его ежемесячного денежного обеспечения по основному месту работы.

"Сейчас решается вопрос о мере пресечения и объявлении фигуранту дела о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В рамках открытого уголовного производства продолжаются следственные действия для привлечения к предусмотренной законом ответственности других лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков", – добавили в СБУ.

Фото: СБУ
Тэги: колония, наркотики, СБУ, Житомир
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