Инспектор житомирской колонии подрабатывал курьером и поставлял заключенным наркотики

"Он наладил канал поставки наркотических средств на территорию пенитенциарного учреждения еще несколько месяцев назад. Прикрываясь выполнением своих функциональных обязанностей, он несколько раз в неделю беспрепятственно проносил наркотики на территорию режимного объекта. "Ассортимент" наркодоставок был довольно широкий – на заказ заключенного клиента инспектор мог достать практически любое наркотическое средство или психотропное вещество (от канабиса до метадона). При этом стоимость наркотика, по сравнению с ценой на свободе, увеличивалась вдвое", – информирует спецслужба.