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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 13 » 16:38:47

На ремонт чаши бассейна «Авангард» потратят почти 6,5 млн грн

Вчера, 16:38:47 696 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На ремонт чаши бассейна «Авангард» потратят почти 6,5 млн грн

 В Житомире до конца 2022 года должны отремонтировать чашу бассейна "Авангард". 13 января Департамент регионального развития ОГА заключил договор с подрядчиком. Об этом сообщается на сайте Prozorro.

ООО "УК "Комфорт-Строй" за ремонт чаши заплатят 6 млн 464 тыс. гривен.
 

Ремонт бассейна


В соответствии с проектом будет разобрано цементное покрытие пола и покрытие из керамических плиток, проведены работы по устройству нового покрытия и укладке потолочных плит.

Также подрядчик должен провести работы по водопроводу и канализации, купить гидравлический подъемник для бассейна, а также насос в комплекте с автоматикой подключения.

По информации Департамента регионального развития Житомирской ОГА, ранее в бассейне утеплили боковые фасады, заменили окна и двери, отремонтировали крыльцо, вестибюль и лестницу, осуществили ремонт несущих конструкций чаши бассейна, отремонтировали спортзал и другие внутренние помещения.


 

Что известно о подрядчике


ООО "УК "Комфорт-Буд" – зарегистрировано в Житомире в 2016 году. Директор – Балакишиев Станислав Закирович. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал – 1 000 грн.

ООО "УК "Комфорт-Буд" проводило реконструкцию Нового бульвара. Также фирма выиграла тендер и проводит реконструкцию площади Художественные ворота.
Тэги: бассейн, Ремонт, Житомир
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