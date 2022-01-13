На ремонт чаши бассейна «Авангард» потратят почти 6,5 млн грн

В Житомире до конца 2022 года должны отремонтировать чашу бассейна "Авангард". 13 января Департамент регионального развития ОГА заключил договор с подрядчиком. Об этом сообщается на сайте Prozorro
.
ООО "УК "Комфорт-Строй" за ремонт чаши заплатят 6 млн 464 тыс. гривен.
Ремонт бассейна
В соответствии с проектом будет разобрано цементное покрытие пола и покрытие из керамических плиток, проведены работы по устройству нового покрытия и укладке потолочных плит.
Также подрядчик должен провести работы по водопроводу и канализации, купить гидравлический подъемник для бассейна, а также насос в комплекте с автоматикой подключения.
По информации Департамента регионального развития Житомирской ОГА, ранее в бассейне утеплили боковые фасады, заменили окна и двери, отремонтировали крыльцо, вестибюль и лестницу, осуществили ремонт несущих конструкций чаши бассейна, отремонтировали спортзал и другие внутренние помещения.
Что известно о подрядчике
ООО "УК "Комфорт-Буд"
– зарегистрировано в Житомире в 2016 году. Директор – Балакишиев Станислав Закирович. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал – 1 000 грн.
ООО "УК "Комфорт-Буд" проводило реконструкцию Нового бульвара
. Также фирма выиграла тендер и проводит реконструкцию
площади Художественные ворота.