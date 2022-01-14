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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 14 » 09:15:42

Минздрав: пластиковые «маски», которые используют в сфере обслуживания, не защищают от COVID-19

Вчера, 09:15:42 1105 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Минздрав: пластиковые «маски», которые используют в сфере обслуживания, не защищают от COVID-19

 Пластиковые прозрачные маски, которые длительное время используют работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц, не являются средством индивидуальной защиты и не защищают от инфицирования.

Об этом в Facebook сообщило Министерство здравоохранения Украины.
 

«На самом деле ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют. О пластиковых прозрачных "масках" не упоминается ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила. Фактически, люди, которые используют такие пластиковые "маски", не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты. Это связано с тем, что такие средства не плотно прилегают к лицу, а, соответственно, не защищают от инфицирования других и не защищают от заражения того, кто носит такие "маски"», – сообщает Минздрав.


Министерство призывает работников сферы обслуживания использовать защитные медицинские маски или респираторы, которые полностью закрывают нос и рот.
 

Откуда появились прозрачные маски


До пандемии пластиковые прозрачные маски активно использовали работники beauty-индустрии, стоматологи и косметологи во время работы, говорит пресс-служба интернет-магазина Zakaz4salon, который продает такие маски уже больше 5 лет. Так в рот не попадают средства, с которыми они работают, например, порошок для стоматологической чистки. 

По информации Forbes.ua пластиковые маски за границей продаются также для поваров, тату-мастеров, визажистов, ресторанов и салонов красоты. Однако в описании товаров на Walmart или Amazon информации, что их можно использовать в медицинских целях, нет.
 

Что угрожает бизнесу


Заявление Минздрава – это пост в Facebook. Министерство не подготовило приказ или призыв внести изменения в законы. Кабмин также не уточнил, будут ли штрафовать за пластиковые маски. 

В постановлении Кабмина №1236 от декабря 2020 года маска – это «средство индивидуальной защиты», если она прикрывает нос и рот. Собственноручно изготовленные маски, например, из марли – также считаются. По логике, пластиковые маски также законны, говорит Татьяна Бережная, советник юридической фирмы «Василь Кисіль і Партнери». По ее словам, пока Минздрав не издаст отдельный приказ, которым будет запрещать такие маски, они законны.

Если человек не носит маску в публичном месте – ему могут выписать штраф в 255 грн; в ресторане – 17 000-34 000 грн, а бизнес должен заплатить 34 000-170 000 грн. В сентябре-октябре за отсутствия масок полиция оштрафовала бизнес на около 40 000 грн.
Тэги: маски, Минздрав, коронавирус
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 12:02:40, Вчера [Материал]

Кроме эстетического вида, эта маска ничем не отличается от всех остальных. И тех что покупаешь в аптеках и магазинах, и сшитых вручную и т.д. Все это просто разводняк людей на деньги. Так что странно, что МОЗ вдруг на третий год решило вспомнить про такие маски.
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