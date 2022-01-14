Кибератака на правительственные сайты: СБУ заявляет, что утечки данных не было

Служба безопасности Украины расследует хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, которая произошла в ночь на 14 января. Как сообщили на сайте спецслужбы
, утечки персональных данных не произошло.
"В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в частности, МИД, МОН и другие. На главной странице этих сайтов было размещено сообщение провокационного характера. При этом контент сайтов не был изменен, и утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Приложение "Дія" работает в штатном режиме", - информирует СБУ.
Для недопущения распространения атаки на другие ресурсы, а также чтобы локализовать техническую проблему, временно приостановлена работа ряда других правительственных сайтов.
Служба безопасности Украины, киберполиция и Госспецсвязь совместно с соответствующими органами государственной власти занимаются расследованием инцидента и собирают цифровые доказательства.
Большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, остальные будут доступны в ближайшее время.
В Министерстве цифровой трансформации отметили, что данные украинцев в безопасности, поскольку пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров.
Приложение "Дія" работало и работает стабильно, подчеркнул министр Михаил Федоров.