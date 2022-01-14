Кибератака на правительственные сайты: СБУ заявляет, что утечки данных не было

"В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в частности, МИД, МОН и другие. На главной странице этих сайтов было размещено сообщение провокационного характера. При этом контент сайтов не был изменен, и утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Приложение "Дія" работает в штатном режиме", - информирует СБУ.