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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2022 » Январь » 14 » 12:20:17

Кибератака на правительственные сайты: СБУ заявляет, что утечки данных не было

Вчера, 12:20:17 810 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кибератака на правительственные сайты: СБУ заявляет, что утечки данных не было

 Служба безопасности Украины расследует хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, которая произошла в ночь на 14 января. Как сообщили на сайте спецслужбы, утечки персональных данных не произошло.
 

"В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в частности, МИД, МОН и другие. На главной странице этих сайтов было размещено сообщение провокационного характера. При этом контент сайтов не был изменен, и утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Приложение "Дія" работает в штатном режиме", - информирует СБУ.


Для недопущения распространения атаки на другие ресурсы, а также чтобы локализовать техническую проблему, временно приостановлена работа ряда других правительственных сайтов.



Служба безопасности Украины, киберполиция и Госспецсвязь совместно с соответствующими органами государственной власти занимаются расследованием инцидента и собирают цифровые доказательства.

Большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, остальные будут доступны в ближайшее время.

В Министерстве цифровой трансформации отметили, что данные украинцев в безопасности, поскольку пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестров.

Приложение "Дія" работало и работает стабильно, подчеркнул министр Михаил Федоров.

Тэги: сайты, Дія, хакерская атака
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Комментариев: 1
predi
1 predi (predi)   • 21:14:11, Вчера [Материал]

Кацапів робота. Але вони ще не знають на що нарвалися.
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