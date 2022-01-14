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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Январь » 14 » 15:57:28

В торговых центрах Житомира второй день подряд ищут взрывчатку

Вчера, 15:57:24 907 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В торговых центрах Житомира второй день подряд ищут взрывчатку

 14 января в Житомире правоохранители снова получили сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра "Глобал" и ТЦ "Житний".

В торговых центрах проводится эвакуация, на месте работают правоохранители, взрывотехники и экстренные службы.
 

"На электронную почту подразделений полиции поступило сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра на Киевской и Житнем рынке. По указанным адресам выехали полицейские, взрывотехники и спасатели", - сообщили в полиции.


Специалисты уже начали обследовать помещения.

Как сообщалось, утром 13 января полиция получила сообщение о заминировании двух ТЦ. Правоохранители проверили торговые центры и никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.
Тэги: ТЦ, заминирование, Житомир
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Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:10:37, Вчера [Материал]

Да заселите вы уже туда этих силовиков, и сидите там, а то своими звонками смешите народ. Если не могут найти звонящего, то надо менять руководство. Но не "Глобала" и Торгового Центра. А вообще, из-за этой гадкой политики страдают люди. Если бы звонком заложили взрывчатку в газконтору или облэнерго, то народ в это поверил бы. А так, прекращайте мешать людям жить
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