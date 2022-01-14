В торговых центрах Житомира второй день подряд ищут взрывчатку

14 января в Житомире правоохранители снова получили сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра "Глобал" и ТЦ "Житний".
В торговых центрах проводится эвакуация, на месте работают правоохранители, взрывотехники и экстренные службы.
"На электронную почту подразделений полиции поступило сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра на Киевской и Житнем рынке. По указанным адресам выехали полицейские, взрывотехники и спасатели", - сообщили в полиции.
Специалисты уже начали обследовать помещения.
Как сообщалось, утром 13 января полиция получила сообщение о заминировании двух ТЦ. Правоохранители проверили торговые центры и никаких взрывоопасных предметов
не обнаружили.