Последствия шквального ветра и День памяти «киборгов» Донецкого аэропорта: новостной дайджест

Шквальный ветер на Житомирщине, день рождения Ивана Огиенко и чествование памяти "Киборгов" - подборка событий, которые произошли на выходных.
Дайджест новостей на "Журнале Житомира
" публикуется в первый рабочий день недели.
Последствия непогоды
Шквальный ветер в Житомирской области выкорчевывал деревья, срывал крыши с построек и ломал билборды.
По информации ГСЧС, в Житомирской области в течение 14-16 января спасатели убрали 68 деревьев. 190 населенных пунктов остались без света.
В Житомире на Польском бульваре сорванный шифер разбил два автомобиля. На улице Королева сильный ветер сломал билборд. На улице Витрука не устоял от порывов ветра светофор.
Фото: times.zt.ua
В пгт Озерное Житомирского района дерево упало на пятиэтажный жилой дом.
Фото: ГСЧС
140-летие Ивана Огиенко
15 января в Свято-Михайловском кафедральном соборе народный хор Житомирского профессионального колледжа культуры и искусств имени Ивана Огиенко пел колядки.
Мероприятие было посвящено 140-летию со дня рождения украинского церковного и общественного деятеля Ивана Огиенко.
Возле памятника митрополиту на улице Михайловской провели митинг-реквием.
Фото: ЖГС
День памяти защитников Донецкого аэропорта
16 января на Смолянском кладбище почтили память украинских военных, защищавших Донецкий аэропорт.
Бои продолжались с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года. В период с 18 по 21 января 2015 года в результате подрыва российскими войсками терминала ДАП погибло 58 "киборгов", поэтому 21 января было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала, полностью разрушенного и не пригодного для обороны.
Погибли более 200 украинских защитников, ранены - более 500. Многие из них отмечены государственными наградами, некоторые - посмертно.
Жители Житомирщины, погибшие во время боев за Донецкий аэропорт:
- Атаманчук Александр Александрович;
- Гнатюк Владимир Владимирович;
- Ильницкий Дмитрий Андреевич;
- Мазур Виталий Витальевич;
- Рачок Михаил Петрович;
- Силко Артур Олегович;
- Стратович Анатолий Гримович;
- Черныш Олег Сергеевич;
- Шолодько Игорь Васильевич;
- Гасюк Виталий Аркадьевич;
- Олейник Александр Иванович.
Фото: ЖГС