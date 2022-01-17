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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 17 » 08:52:01

Последствия шквального ветра и День памяти «киборгов» Донецкого аэропорта: новостной дайджест

Сегодня, 08:52:01 402 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Последствия шквального ветра и День памяти «киборгов» Донецкого аэропорта: новостной дайджест

 Шквальный ветер на Житомирщине, день рождения Ивана Огиенко и чествование памяти "Киборгов" - подборка событий, которые произошли на выходных.

Дайджест новостей на "Журнале Житомира" публикуется в первый рабочий день недели.
 

Последствия непогоды


Шквальный ветер в Житомирской области выкорчевывал деревья, срывал крыши с построек и ломал билборды.

По информации ГСЧС, в Житомирской области в течение 14-16 января спасатели убрали 68 деревьев. 190 населенных пунктов остались без света.

В Житомире на Польском бульваре сорванный шифер разбил два автомобиля. На улице Королева сильный ветер сломал билборд. На улице Витрука не устоял от порывов ветра светофор.

Фото: times.zt.ua


В пгт Озерное Житомирского района дерево упало на пятиэтажный жилой дом.

Фото: ГСЧС
 

140-летие Ивана Огиенко


15 января в Свято-Михайловском кафедральном соборе народный хор Житомирского профессионального колледжа культуры и искусств имени Ивана Огиенко пел колядки.

Мероприятие было посвящено 140-летию со дня рождения украинского церковного и общественного деятеля Ивана Огиенко.

Возле памятника митрополиту на улице Михайловской провели митинг-реквием.



Фото: ЖГС
 

День памяти защитников Донецкого аэропорта


16 января на Смолянском кладбище почтили память украинских военных, защищавших Донецкий аэропорт.

Бои продолжались с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года. В период с 18 по 21 января 2015 года в результате подрыва российскими войсками терминала ДАП погибло 58 "киборгов", поэтому 21 января было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала, полностью разрушенного и не пригодного для обороны.

Погибли более 200 украинских защитников, ранены - более 500. Многие из них отмечены государственными наградами, некоторые - посмертно.

Жители Житомирщины, погибшие во время боев за Донецкий аэропорт:
 
  • Атаманчук Александр Александрович;
  • Гнатюк Владимир Владимирович;
  • Ильницкий Дмитрий Андреевич;
  • Мазур Виталий Витальевич;
  • Рачок Михаил Петрович;
  • Силко Артур Олегович;
  • Стратович Анатолий Гримович;
  • Черныш Олег Сергеевич;
  • Шолодько Игорь Васильевич;
  • Гасюк Виталий Аркадьевич;
  • Олейник Александр Иванович.



Фото: ЖГС
Тэги: дайджест
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