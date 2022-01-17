«Инструмент гибридной агрессии России». В СБУ прокомментировали массовые «заминирования» в Житомире

«В последнее время в публичной плоскости фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании важных объектов социальной сферы по всей территории Украины. В результате тщательных проверок со стороны СБУ, Нацполиции и других уполномоченных на это органов государственной власти эти сообщения не подтверждаются на практике, а намереваются создать напряжение и панические настроения в обществе», – говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.