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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 17 » 09:22:12

«Инструмент гибридной агрессии России». В СБУ прокомментировали массовые «заминирования» в Житомире

Сегодня, 09:22:12 384 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Инструмент гибридной агрессии России». В СБУ прокомментировали массовые «заминирования» в Житомире

 В Службе безопасности Украины прокомментировали ряд неподтвержденных сообщений о заминировании, которые регулярно фиксируются в Житомире и других городах страны.
 

«В последнее время в публичной плоскости фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании важных объектов социальной сферы по всей территории Украины. В результате тщательных проверок со стороны СБУ, Нацполиции и других уполномоченных на это органов государственной власти эти сообщения не подтверждаются на практике, а намереваются создать напряжение и панические настроения в обществе», – говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.


СБУ указывает на то, что ложные сообщения о минировании являются «распространенным инструментом в условиях гибридной агрессии, которую Российская Федерация ведет против Украины».

Правоохранители призывают граждан сохранять спокойствие, а журналистов тщательно проверять подобную информацию.

«Служба безопасности Украины и, в частности, Антитеррористический центр при СБУ вместе с Национальной полицией в рамках своего функционала ежедневно отрабатывают каждое из таких сообщений», – добавляют в ведомстве.

Напомним, 14 января правоохранители получили сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра «Глобал» и ТЦ «Житний».
Тэги: заминирование, СБУ
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Комментариев: 1
kozyberda79
1 Наталия (kozyberda79)   • 11:22:50, Сегодня [Материал]

Да 100% какой-то малолетний придурок это делает, а вы на Россию гоните.
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