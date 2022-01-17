«Инструмент гибридной агрессии России». В СБУ прокомментировали массовые «заминирования» в Житомире

В Службе безопасности Украины прокомментировали ряд неподтвержденных сообщений о заминировании, которые регулярно фиксируются в Житомире и других городах страны.
«В последнее время в публичной плоскости фиксируется увеличение сообщений о якобы минировании важных объектов социальной сферы по всей территории Украины. В результате тщательных проверок со стороны СБУ, Нацполиции и других уполномоченных на это органов государственной власти эти сообщения не подтверждаются на практике, а намереваются создать напряжение и панические настроения в обществе», – говорится в заявлении, опубликованном в Facebook.
СБУ указывает на то, что ложные сообщения о минировании являются «распространенным инструментом в условиях гибридной агрессии, которую Российская Федерация ведет против Украины».
Правоохранители призывают граждан сохранять спокойствие, а журналистов тщательно проверять подобную информацию.
«Служба безопасности Украины и, в частности, Антитеррористический центр при СБУ вместе с Национальной полицией в рамках своего функционала ежедневно отрабатывают каждое из таких сообщений»
, – добавляют в ведомстве.
Напомним, 14 января правоохранители получили сообщение о заминировании
торгово-развлекательного центра «Глобал» и ТЦ «Житний».