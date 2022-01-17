В Житомирской области подросток изнасиловал 10-летнюю девочку

"Будучи уже в состоянии опьянения, он пришел к соседям на день рождения, где присутствовала семья пострадавшего ребенка. Когда же 10-летняя девочка, по согласованию с родителями, около 8 часов вечера ушла домой (проживали рядом), парень воспользовался отсутствием посторонних лиц, которые могли бы помешать преступлению, и силой затянул пострадавшую во двор нежилого домохозяйства. Несмотря на уговоры ребенка отпустить её, совершил в отношении нее действия сексуального характера", - сообщили в прокуратуре.