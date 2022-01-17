Татьяну Холодную нашли в лесу под Житомиром повешенной – полиция

Бердичевлянку Татьяну Холодную в лесном массиве вблизи с. Березовка Житомирского района 15 января нашли повешенной.
В полиции рассматривают версию самоубийства и проверяют информацию о наличии у женщины долгов. Об этом сообщает Житомир инфо
со ссылкой на полицию.
«В настоящее время открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса, самоубийство. Осмотр на месте происшествия не указывает на то, что к её повешению может быть причастен кто-то. Также установлено, что билет на автобус женщина покупала сама, почему вышла на остановке в селе Березовка, пока не известно. Полицейские проверяют информацию о наличии у женщины значительных долговых обязательств и конфликтов в семье из-за этого. В ходе расследования может быть переквалификация статьи», - сообщила Алла Ващенко, спикер ГУНП в Житомирской области.
Исчезновение Татьяны Холодной
Пропавшую 33-летнюю жительницу г. Бердичева разыскивали с 11 января
. Тогда около 11:30 она позвонила по телефону мужу и сообщила, что находится на автовокзале в Житомире и будет ехать в Новоград-Волынский. С этого времени она больше не выходила на связь.
Было установлено, что женщина приобрела билет на автобус сообщением Житомир – Олевск до г. Новоград-Волынский. Она отправилась в путь, однако по неизвестным причинам вышла из автобуса в с. Березовка Житомирского района.
15 января полиция сообщила, что тело Татьяны Холодной обнаружили в лесном массиве
недалеко от села Березовка.