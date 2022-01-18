В Житомире подростки обокрали мужчину, потому что он не пустил их колядовать. ВИДЕО

В Житомире подростки обокрали мужчину, потому что тот не пустил колядовать. Вместо сладостей колядники забрали лук и картофель, стоявший в коридоре.
Как сообщает СК1, визит колядников зафиксировала камера видеонаблюдения. На видео видно, как трое молодых людей зашли в подъезд и звонят в двери, чтобы колядовать. Через несколько минут парни быстро убегают уже не с пустыми руками.
Как только воровство заметил владелец овощей, обратился к соседям. Те выложили видео в социальные сети.
«Ну это конечно жесть, тем более мешок картошки или пакет. Может, они и не хотели, а вот просто напакостили и все», — говорит житель дома Сергей Давиденко.
В соцсетях малолетних воров быстро узнали и те, после такой славы решили вернуть еще больше, чем украли. В знак прощения докупили крупу, соль, сахар. Однако обворованный мужчина извинения ребят не принял.
Тогда все овощи подростки вынесли во двор и оставили там. Говорят воровать не хотели, а таким образом решили пошутить.
Соседи же радуются, что видео в соцсетях помогло найти недобросовестных колядников.