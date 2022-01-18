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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 18 » 08:58:57

В Житомире подростки обокрали мужчину, потому что он не пустил их колядовать. ВИДЕО

Сегодня, 08:58:57 1708 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире подростки обокрали мужчину, потому что он не пустил их колядовать. ВИДЕО

 В Житомире подростки обокрали мужчину, потому что тот не пустил колядовать. Вместо сладостей колядники забрали лук и картофель, стоявший в коридоре.

Как сообщает СК1, визит колядников зафиксировала камера видеонаблюдения. На видео видно, как трое молодых людей зашли в подъезд и звонят в двери, чтобы колядовать. Через несколько минут парни быстро убегают уже не с пустыми руками.

Как только воровство заметил владелец овощей, обратился к соседям. Те выложили видео в социальные сети.
 


«Ну это конечно жесть, тем более мешок картошки или пакет. Может, они и не хотели, а вот просто напакостили и все», — говорит житель дома Сергей Давиденко.

В соцсетях малолетних воров быстро узнали и те, после такой славы решили вернуть еще больше, чем украли. В знак прощения докупили крупу, соль, сахар. Однако обворованный мужчина извинения ребят не принял.

Тогда все овощи подростки вынесли во двор и оставили там. Говорят воровать не хотели, а таким образом решили пошутить.

Соседи же радуются, что видео в соцсетях помогло найти недобросовестных колядников.
Тэги: Житомир, колядники, кража
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Комментариев: 1
ax
1 Ax Axovich (ax)   • 12:12:50, Сегодня [Материал]

Ну-ну нєдопонятка вийшла))))
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